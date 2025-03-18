美要求續簽、中已讀不回 上千美肉商輸中資格失效了

中美關稅戰下，中國取消一千多家美國肉品廠輸中資格，恐衝擊雙方貿易。圖為上海一家超市的店員在推銷美國牛肉。（新華社）

中國海關總署官網最新顯示，根據2020年美中第一階段貿易協議 ，中國授予美國肉品工廠輸出中國的註冊資格中，有1千多家工廠的資格已在16日失效，恐將衝擊美國肉品對中國的出口。在美中再度爆發貿易戰之際，這被解讀為中國對美反制的又一舉措。

路透報導，中國政府要求外國食品出口商必須在中國海關註冊才能在中國銷售。美國各地的豬肉、牛肉和禽肉加工廠，包括泰森食品、史密斯菲爾德和嘉吉等大型生產商的註冊狀態，已在16日由「有效」變成「已到期」。這些工廠的產品輸中資格都是在5年前根據美中第一階段貿易協議而獲得批准。

報導指出，這次對中國出口資格失效的美國肉品廠約占總數的2/3，恐對美國肉品進入中國市場造成限制，並導致價值約50億美元的貿易損失，這對美國農民無疑又是一項打擊。

中國本月初已針對約210億美元的美國農產品包含雞肉、小麥、高粱等加徵最高15%的報復性關稅 ，作為對重返白宮的美國總統川普第二度對中國商品加徵10%關稅的反制。

美國農業部 表示，中國迄未回應美方關於續簽肉品工廠註冊資格的多次請求，這可能違反美中第一階段貿易協議。根據這項協議，中國有義務在收到美國農業部通知後的20天內，更新批准的工廠名單。

報導提到，約84家美國肉品工廠的註冊資格已在今年2月間失效。儘管這些工廠的貨物目前仍可進入中國，但業界人士也不確定中方能允許這一情況持續多久。美國肉類出口聯合會的一份會員公告指出，上海港已開始對美國肉類貨物實施更嚴格的檢查和文件管理，一些貨櫃必須接受全面拆箱和檢查，從而增加處理時間和額外費用。