繼聯合演習後 中俄伊戰略同盟談核問題 聯手叫板白宮？

中國、俄羅斯與伊朗本周在伊朗恰巴哈爾港附近海域舉行聯合軍演，圖為中國軍艦抵達伊朗港口。（美聯社）

中國今（14日）舉行伊朗 核問題的中俄伊北京會晤，中國外交部表示，這是中方最新的外交努力，旨在為早日恢復對話談判創造條件。而會晤前，中伊俄才剛結束聯合演習海上演習，分析人士指出，演習時間恰逢美促伊朗展開核協議談判遭拒的敏感時刻，伊朗欲借「老大哥」中、俄形成三國戰略同盟，聯手向美國叫板、施壓意圖明顯，美國若想干預恐將付出相當高代價。

中國外交部宣布，中方於今天舉行伊朗核問題中俄伊北京會晤，由中國外交部副部長馬朝旭主持會議，俄羅斯副外長里亞布科夫、伊朗副外長加里布阿巴迪赴北京出席，三方將就伊朗核問題及其他共同關心的問題交換意見。

被問中方對此次會晤的期待，毛寧昨回應，中國一貫主張通過政治外交途徑妥善解決伊朗核問題，維護國際核不擴散機制，促進中東地區的和平穩定。當前形勢下，「我們認為有關各方都應當保持冷靜克制」，避免伊核局勢升級，甚至走向對抗衝突。中方真誠希望各方能夠相向而行，不斷增信釋疑，早日將重啟對話談判的勢頭轉化為現實。

不過，就在北京會晤前，中伊俄才剛於11日晚間結束「安全紐帶—2025」聯合演習海上演習。此次聯演的海上階段，於10、11日在伊朗恰巴哈爾港附近區域組織實施，主要圍繞打擊海上目標、臨檢拿捕等科目展開演練。

美國之音報導稱，此次軍演時間點恰逢美國敦促伊朗展開核協議談判遭拒、美國與烏克蘭在沙特就俄烏戰爭停火舉行會談以及中俄伊北京會晤的敏感時刻，分析人士指出，伊朗借助「老大哥」中、俄支持，集體向美國施壓，三國的戰略同盟態勢日益明顯。

中國、俄羅斯與伊朗本周在伊朗恰巴哈爾港附近海域舉行聯合軍演，圖為中國海軍在抵達伊朗港口的軍艦上。（美聯社） 中國、俄羅斯與伊朗本周在伊朗恰巴哈爾港附近海域舉行聯合軍演，圖為中國海軍在抵達伊朗港口的軍艦上。（美聯社）

值得注意的是，這是中俄伊第五次「安全紐帶」聯合軍演，但首次在伊朗本土恰巴哈爾港進行，顯示三國軍事合作已進入更緊密階段。分析人士稱，恰巴哈爾港是中東石油 出口至亞洲的重要通道，中俄伊三國在此演習，無疑是聯手對美國叫板，在這種態勢下，若伊朗欲控制這個海峽及中東石油出口，美國即便要干預，也會付出相當高代價 。

報導稱，從參演艦艇來看，本次軍演不僅是三國海軍戰術合作的升級，也成為展示新式武器裝備的舞台。中國派出的包頭艦是中國解放軍 自行研製設計建造的新一代導彈驅逐艦，上個月才和高郵湖艦一同赴巴基斯坦參加「和平-2025」多國海上聯合軍演，如今時隔不到一個月又來參加「安全紐帶-2025」，不無有炫耀中國國威之意。