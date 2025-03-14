我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

繼聯合演習後 中俄伊戰略同盟談核問題 聯手叫板白宮？

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國、俄羅斯與伊朗本周在伊朗恰巴哈爾港附近海域舉行聯合軍演，圖為中國軍艦抵達伊朗港口。（美聯社）
中國、俄羅斯與伊朗本周在伊朗恰巴哈爾港附近海域舉行聯合軍演，圖為中國軍艦抵達伊朗港口。（美聯社）

中國今（14日）舉行伊朗核問題的中俄伊北京會晤，中國外交部表示，這是中方最新的外交努力，旨在為早日恢復對話談判創造條件。而會晤前，中伊俄才剛結束聯合演習海上演習，分析人士指出，演習時間恰逢美促伊朗展開核協議談判遭拒的敏感時刻，伊朗欲借「老大哥」中、俄形成三國戰略同盟，聯手向美國叫板、施壓意圖明顯，美國若想干預恐將付出相當高代價。

中國外交部宣布，中方於今天舉行伊朗核問題中俄伊北京會晤，由中國外交部副部長馬朝旭主持會議，俄羅斯副外長里亞布科夫、伊朗副外長加里布阿巴迪赴北京出席，三方將就伊朗核問題及其他共同關心的問題交換意見。

被問中方對此次會晤的期待，毛寧昨回應，中國一貫主張通過政治外交途徑妥善解決伊朗核問題，維護國際核不擴散機制，促進中東地區的和平穩定。當前形勢下，「我們認為有關各方都應當保持冷靜克制」，避免伊核局勢升級，甚至走向對抗衝突。中方真誠希望各方能夠相向而行，不斷增信釋疑，早日將重啟對話談判的勢頭轉化為現實。

不過，就在北京會晤前，中伊俄才剛於11日晚間結束「安全紐帶—2025」聯合演習海上演習。此次聯演的海上階段，於10、11日在伊朗恰巴哈爾港附近區域組織實施，主要圍繞打擊海上目標、臨檢拿捕等科目展開演練。

美國之音報導稱，此次軍演時間點恰逢美國敦促伊朗展開核協議談判遭拒、美國與烏克蘭在沙特就俄烏戰爭停火舉行會談以及中俄伊北京會晤的敏感時刻，分析人士指出，伊朗借助「老大哥」中、俄支持，集體向美國施壓，三國的戰略同盟態勢日益明顯。

中國、俄羅斯與伊朗本周在伊朗恰巴哈爾港附近海域舉行聯合軍演，圖為中國海軍在抵達伊...
中國、俄羅斯與伊朗本周在伊朗恰巴哈爾港附近海域舉行聯合軍演，圖為中國海軍在抵達伊朗港口的軍艦上。（美聯社）
中國、俄羅斯與伊朗本周在伊朗恰巴哈爾港附近海域舉行聯合軍演，圖為中國海軍在抵達伊...
中國、俄羅斯與伊朗本周在伊朗恰巴哈爾港附近海域舉行聯合軍演，圖為中國海軍在抵達伊朗港口的軍艦上。（美聯社）

值得注意的是，這是中俄伊第五次「安全紐帶」聯合軍演，但首次在伊朗本土恰巴哈爾港進行，顯示三國軍事合作已進入更緊密階段。分析人士稱，恰巴哈爾港是中東石油出口至亞洲的重要通道，中俄伊三國在此演習，無疑是聯手對美國叫板，在這種態勢下，若伊朗欲控制這個海峽及中東石油出口，美國即便要干預，也會付出相當高代價 。

報導稱，從參演艦艇來看，本次軍演不僅是三國海軍戰術合作的升級，也成為展示新式武器裝備的舞台。中國派出的包頭艦是中國解放軍自行研製設計建造的新一代導彈驅逐艦，上個月才和高郵湖艦一同赴巴基斯坦參加「和平-2025」多國海上聯合軍演，如今時隔不到一個月又來參加「安全紐帶-2025」，不無有炫耀中國國威之意。

報導並指出，美國總統川普近日在回應對中俄伊聯合軍演的提問時表示，一點也不擔心：「因為我們比他們所有國家都強大、更有力量，我重建了軍隊」。

中國、俄羅斯與伊朗本周在伊朗恰巴哈爾港附近海域舉行聯合軍演，圖為中國軍艦抵達伊朗...
中國、俄羅斯與伊朗本周在伊朗恰巴哈爾港附近海域舉行聯合軍演，圖為中國軍艦抵達伊朗港口。（美聯社）

伊朗 石油 解放軍

上一則

比利時百警突擊搜查21處 華為說客涉行賄15歐議員被捕

延伸閱讀

聽證會宣告取消 白宮撤回CDC主任韋爾登提名

聽證會宣告取消 白宮撤回CDC主任韋爾登提名
川普施壓核談判 伊朗總統不甩：隨便你想怎樣就怎樣

川普施壓核談判 伊朗總統不甩：隨便你想怎樣就怎樣
伊朗：若為化解核計畫軍事化疑慮 會考慮與美談判

伊朗：若為化解核計畫軍事化疑慮 會考慮與美談判
中國國防部宣布 近日與伊朗、俄羅斯舉行海上聯合軍演

中國國防部宣布 近日與伊朗、俄羅斯舉行海上聯合軍演

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市