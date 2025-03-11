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兩會現場／「你太胖了 得減肥」張文宏犀利點名記者

中國新聞組／北京11日電
張文宏直接點名記者太胖。（視頻截圖）
張文宏直接點名記者太胖。（視頻截圖）

中國人愈來愈胖，體重管理成為兩會關注焦點之一。全國政協委員、國家傳染病醫學中心主任張文宏醫生出席政協閉幕會，入場時被問到「體重管理年」三年計畫，他笑著對記者說，「像你就太胖了」、「像你這樣大的肚子，是我們主要的目標」；犀利直言衝上熱搜，也讓網友笑噴，稱張文宏的發言「殺人誅心」、「是對他（記者）的直接傷害」。

來源：YouTube

綜合紅星新聞、中央社等媒體報導，中國國家衛生健康委員會主任雷海潮在兩會的民生主題記者會上表示，將持續推進2024年開始實施的「體重管理年」3年行動，普及健康生活方式。上海市衛健委、市愛衛辦公布稱，今年上海將面向2500萬市民編寫「體重管理」健康科普手冊，倡導全民健康生活方式，切實降低心腦血管疾病和糖尿病等慢性病的發生。

官方強化民眾體重管理，張文宏則盯上了記者的肚子，在受訪時對記者說，「像你就太胖了，要弄的瘦一點」，並稱「像你這樣大的肚子，是我們主要的目標」。隨著新聞視頻流出，在微博掀起熱烈討論，相關話題更衝上熱搜第一。有網友稱，張文宏這幾句話「好直接」、「太扎心」、「肚子都不歸自己管了」。但也有人認為」這些話「太沒邊界感」、「根本是人身攻擊」。

張文宏指出，體重管理更多是和慢性病管理有關，減重看似容易，實際上需要各方共同努力，不是在家裡少吃一頓或者吃得少一點那麼簡單。

他強調，體重管理三年行動計畫具有深遠的公共衛生意義，如果做得好可以大幅度降低糖尿病、高血壓、中風等慢病相關死亡率，將對未來人民的期望壽命帶來非常正面的影響。

糖尿病 兩會 中風

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