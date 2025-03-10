兩會反「內卷式」競爭 促規範地方招商 打通經濟堵點

3月5日，全國政協十四屆三次會議科學技術界小組會議在北京舉行。圖為全國政協委員、奇安信科技集團董事長齊向東（中）在小組會議上發言。 中新社記者 楊可佳 攝【作者：中國新聞社，日期：2025-03-05，數位典藏序號：20250305214239975】

「內卷式」競爭是社會關注的熱點之一，整治「內卷式」競爭也成為今年兩會 熱點。5日提請十四屆全國人大三次會議審議的政府工作報告明確提出，破除地方保護和市場分割，打通市場准入退出、要素配置等方面制約經濟循環的卡點堵點，綜合整治「內卷式」競爭。

新華社報導，從去年7月30日中央政治局會議提出防止「內卷式」惡性競爭，到去年12月中央經濟工作會議提出綜合整治「內卷式」競爭，規範地方政府和企業行為，再到此次政府工作報告的相關表述，可以看到，整治「內卷式」競爭將綜合施策、更有力度。

對「內卷式」競爭的危害，不少代表委員深有感觸。全國政協委員、奇安信科技集團董事長齊向東表示，「內卷式」惡性競爭非常具有破壞性，一些行業無底線「卷價格」、跟風式「卷賽道」、圍剿式「卷人才」的情況，引發負面反應，擠壓企業利潤空間，破壞產業鏈和市場環境穩定，阻礙產業高質量發展。

地方招商引資同樣存在「內卷式」競爭。一哄而上追熱點、盲目補貼上項目等行為並不少見，違背了市場規律和公平競爭原則，有悖於統一大市場建設，加劇了產業競爭、產能過剩，帶來了投資風險。

2025年以來，國家發展改革委、市場監管總局等部門針對「內卷式」競爭密集表態。國家發展改革委表示，綜合整治「內卷式」競爭，積極化解一些行業供大於求的階段性矛盾。市場監管總局表示，依法加強重點行業價格監管，整治「內卷式」惡性競爭；大力實施質量品牌戰略，引導破解「內卷式」競爭。

這次，綜合整治「內卷式」競爭寫入政府工作報告，引發廣泛關注。

政府工作報告起草組成員、國務院 研究室副主任陳昌盛5日表示，要「綜合整治『內卷式』競爭和價格戰」、「要通過強化標準、強化監管、強化行業自律、規範政府招商引資行為等措施，使得價格反映質量，『一分價格一分貨』，防止出現『劣幣驅逐良幣』的情況」、「進一步規範地方經濟促進行為、招商引資行為，綜合整治『內卷式』競爭，真正破除地方保護」。

多位代表委員表示，綜合整治「內卷式」競爭，規範地方政府和企業行為是關鍵。

全國政協委員、南方科技大學副校長金李說，應嚴格規範地方招商引資法規制度，完善政績考核、統計、財稅等方面制度，對地方招商引資拚財力、拚要素、拚政策的「內卷」現象加以引導。

全國人大代表、廣州邁普再生醫學科技股份有限公司董事長袁玉宇認為，企業不應盲目追熱點，或受地方補貼政策吸引等盲目布局，而是應當聚焦主業，根據企業自身發展規律和市場研判控制風險，厚積薄發。