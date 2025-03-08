王毅人大記者會斥美 美媒：再現戰狼外交 占點語言上風

中國外長王毅昨在全國人大記者會上，針對中美關係、印太戰略及台灣問題發表強硬言論。（中通社）

中國外長王毅 昨在全國人大記者會上，針對中美關係、印太戰略及台灣問題發表強硬言論，被部分美媒解讀是「再現『戰狼式』外交」，分析稱，王毅此次發言充滿民族主義言辭，主要是說給國內民眾聽，意在激化民族情緒。然而在應對歐美圍堵仍顯被動，未能有效突圍。不過也有分析認為，川普 的交易式外交或給中國帶來可乘之機。

據美國之音報導，王毅在這場記者會上，花了80分鐘回答中外媒體總計23個提問，其中至少七個問題直接或間接與美國有關，且他的回覆多措詞強硬，對美國非貶即斥。

例如，針對中美關係和新一輪「關稅戰」，王毅批評美國是「兩面人」，中方必將「堅決反制」；他也「五問美國」從貿易戰 取得了什麽成績，並以「成事不足，敗事有餘」形容美國的「印太戰略」。

王毅暗批美國的科技圍堵政策「最終將孤立自己」。

在回答中日問題時也不忘警告日本「借台灣生事，就是給日本找事」，並強調台灣在聯合國唯一稱謂是「中國台灣省」。

美學者：中國回歸鬥爭

報導引述未具名分析人士說，王毅的最新記者會內容了無新意，除重申中國一貫的外交立場外，他的戰狼式語言也是說給中國人聽，意在激發民族情緒。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任葉耀元表示，王毅再現戰狼作風，但中國早已沒了做戰狼的底氣。中國在川普上任之後，處於一種手足無措的姿態，就先回歸到他們最會做的事情，就是「鬥爭」，看到人就罵。

他分析，美中兩強角力未來將白熱化、甚至走向「冷戰2.0」，唯美中經貿、金流和投資等完全脫鉤的難度高。

澳學者：北京籌碼有限

澳洲雪梨科技大學中國研究副教授馮崇義也認為，王毅的記者會內容「假、大、空」，是說給中國人自己聽的，僅在對美關係上占點「語言上的上風」，但終究難掩應對川普攻勢的乏力。且中國國家主席習近平早在2018年就說要對發起貿易戰的川普「以牙還牙」，但事實證明，北京根本「沒牙可還」，能反擊的籌碼相當有限，只能「期待美國高抬貴手」。

自由亞洲電台引述南華大學亞太研究所所長孫國祥表示，由王毅的回應看來，顯示北京對美仍在強硬與務實之間尋求平衡，不會天真的期待美國改變對華態度，而是做好長期競爭的準備。

報導並引述香港資深政治評論員劉銳紹指出，中國是否對美妥協，要看美俄關係如何發展：「如果美俄走在一起的時候，中國不是更被動？中國如何單方面去抗拒美國？」