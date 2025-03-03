美中人形機器人PK 中國這點遙遙領先

宇樹科技機器人1月在美國拉斯維加斯消費電子展上展示。（新華社）

人工智能（AI ）發展迅猛，也成為世界大國較勁的領域，中國近來更將DeepSeek和機器人等發展列為大外宣主要攻勢，不少行業人士解讀這是衝著挑戰美國而來。而中美兩大國的AI技術究竟誰領先？據美媒引述不具名產業分析認為，在主管機器人「大腦」的AI技術方面，美國更勝一籌；而在機器人「身體」的硬體製造實力方面，中國科技企業已經遍地開花。

據美國之音報導，中國官媒和駐外使館近日把人形機器人 技術創新和量產布局當成中國技術實力的最新對外宣傳重點。中國駐美大使館在X平台展示中國深圳眾擎機器人（EngineAI）前空翻特技，官方英文「中國日報」（China Daily）也在同日撰文稱中國的機器械人製造商正在進行「量產」，並指不到10萬人民幣的價格相較美國特斯拉人形機器人Optimus更具價格優勢。

報導指出，中國和美國是人形機器人技術的領導者。產業分析認為，在主管機器人「大腦」的AI技術方面，美國更勝一籌；而在機器人「身體」的硬體製造實力方面，中國科技企業已經遍地開花。

以特斯拉、波士頓動力（Boston Dynamics）和Figure AI為代表的美國公司在機器人AI技術創新方面占據領先地位；中國的優必選、宇樹科技等科技公司後來居上，以中國龐大的技術供應鍊和國家投入為依托，將一大部分競爭力寄希望於量產和應用。

美國加州機械人新創公司Figure AI 日前宣布，其人形機器人Figure02將在2025年開始進行家庭環境中的「alpha測試」，據展示，Figure AI已經可給食品分類、倒牛奶、分類衣物，顯示了超強的感知和分辨能力。

報導引述「外交政策」（Foreign Policy）期刊1月發表一篇文章指出，美國的巨大優勢在於其科技企業和高等院校掌握的最尖端的技術，這將推動AI人形機器人不斷學習的能力。文章作者、英國神經科學家尼古拉斯‧賴特（Nicholas Wright）說，中國在電動車、無人機等科技製造業的實力是中國發展人形機器人發展的重要優勢，例如電池、感測器方面。

「他們可能不一定像一些西方競爭對手那樣有能力，但能造出10個90分的機器人要好過只能造出一個（滿分的）機械人」，他說。