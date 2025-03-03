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美中人形機器人PK 中國這點遙遙領先

中國新聞組／北京3日電
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宇樹科技機器人1月在美國拉斯維加斯消費電子展上展示。（新華社）
宇樹科技機器人1月在美國拉斯維加斯消費電子展上展示。（新華社）

人工智能（AI）發展迅猛，也成為世界大國較勁的領域，中國近來更將DeepSeek和機器人等發展列為大外宣主要攻勢，不少行業人士解讀這是衝著挑戰美國而來。而中美兩大國的AI技術究竟誰領先？據美媒引述不具名產業分析認為，在主管機器人「大腦」的AI技術方面，美國更勝一籌；而在機器人「身體」的硬體製造實力方面，中國科技企業已經遍地開花。

據美國之音報導，中國官媒和駐外使館近日把人形機器人技術創新和量產布局當成中國技術實力的最新對外宣傳重點。中國駐美大使館在X平台展示中國深圳眾擎機器人（EngineAI）前空翻特技，官方英文「中國日報」（China Daily）也在同日撰文稱中國的機器械人製造商正在進行「量產」，並指不到10萬人民幣的價格相較美國特斯拉人形機器人Optimus更具價格優勢。

報導指出，中國和美國是人形機器人技術的領導者。產業分析認為，在主管機器人「大腦」的AI技術方面，美國更勝一籌；而在機器人「身體」的硬體製造實力方面，中國科技企業已經遍地開花。

以特斯拉、波士頓動力（Boston Dynamics）和Figure AI為代表的美國公司在機器人AI技術創新方面占據領先地位；中國的優必選、宇樹科技等科技公司後來居上，以中國龐大的技術供應鍊和國家投入為依托，將一大部分競爭力寄希望於量產和應用。

美國加州機械人新創公司Figure AI 日前宣布，其人形機器人Figure02將在2025年開始進行家庭環境中的「alpha測試」，據展示，Figure AI已經可給食品分類、倒牛奶、分類衣物，顯示了超強的感知和分辨能力。

報導引述「外交政策」（Foreign Policy）期刊1月發表一篇文章指出，美國的巨大優勢在於其科技企業和高等院校掌握的最尖端的技術，這將推動AI人形機器人不斷學習的能力。文章作者、英國神經科學家尼古拉斯‧賴特（Nicholas Wright）說，中國在電動車、無人機等科技製造業的實力是中國發展人形機器人發展的重要優勢，例如電池、感測器方面。

「他們可能不一定像一些西方競爭對手那樣有能力，但能造出10個90分的機器人要好過只能造出一個（滿分的）機械人」，他說。

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