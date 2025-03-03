我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

彭博：中反擊美關稅戰有5險招 「拋售美債」破壞性最強

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
彭博分析稱，中國官方可能以人民幣貶值、限制關鍵原料出口、賣美債、瞄準美國公司與建立聯盟等五大招進行反擊。（美聯社）
彭博分析稱，中國官方可能以人民幣貶值、限制關鍵原料出口、賣美債、瞄準美國公司與建立聯盟等五大招進行反擊。（美聯社）

應對中美貿易戰升級，彭博分析，中國官方可能以人民幣貶值、限制關鍵原料出口、賣美債、瞄準美國公司與建立聯盟等五招進行反擊，即使這些選擇可能會帶來衝突風險。

美國以類鴉片止痛劑芬太尼流入為由，於3月4日起再對中國輸美產品加徵10%關稅。外界認為川普之後還會針對中國商品課關稅，新一輪貿易戰態勢愈來愈明顯。

針對北京可能的反制作為，接受彭博調查的經濟學家中有超過半數的人表示，北京可能會讓人民幣貶值以回應川普的潛在關稅。經濟學家對今年人民幣走勢預測分歧很大，他們預估今年人民幣對美元匯率在7.3至八不等。但人民幣貶值可能推高中國創紀錄的貿易順差並激怒其他貿易夥伴，後者可能轉而訴諸關稅來解決全球貿易失衡問題，同時也可能引發資本外流，進一步阻礙外資將資金投入中國。

在限制關鍵原料出口上，中方已宣布對鎢和用於電子、汽車、能源、航空航天和國防工業的其他特種金屬實施出口管制。但該舉措可能讓其貿易夥伴不再將中國視為可靠供應方，並尋找替代來源，從而加速供應鏈多元化。

彭博指出，中方最具破壞性的行動當屬拋售美債，自2017年以來，中國已將其直接持有的美國國債削減逾三分之一。不過，拋售美債將使債券價格下跌，進而降低其所持美債與外匯儲備價值。另外美元貶值也將相對提振美國出口商。

中方近期推出「不可靠實體清單」和「反外國制裁法」等新立法，目標鎖定其認為損害中方發展的公司或個人。中國2月才將美國PVH集團和因美納（Illumina）列入不可靠實體清單，並對谷歌展開反壟斷調查。但美國也可能針對中企進行報復，且消費者抵制可能升級並迅速失控。

同時，中方積極向美國傳統盟友示好，包括緩和與日本、印度的關係。但彭博認為，各國將希望從美中競爭中得利，而不願選邊站。

關稅 川普 貿易戰

上一則

中超球迷公安前街頭「格鬥」 網酸：國家不缺人才

下一則

科技熱潮還不能變現…中國瀰漫AI焦慮

延伸閱讀

中駐美大使謝鋒：美方「以台制華」終將引火燒身

中駐美大使謝鋒：美方「以台制華」終將引火燒身
商務部長暗示 周二對墨西哥、加拿大關稅「可能低於25%」

商務部長暗示 周二對墨西哥、加拿大關稅「可能低於25%」
股神巴菲特評川普關稅：某種程度是戰爭行為 久而久之就是貨物稅

股神巴菲特評川普關稅：某種程度是戰爭行為 久而久之就是貨物稅
美貿易政策、停滯性通膨威脅 全球股市籠罩「變數迷霧」

美貿易政策、停滯性通膨威脅 全球股市籠罩「變數迷霧」

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
青島保時捷中心2024年度銷冠牟倩文。(取材自快科技)

2年賣340輛保時捷 青島美女銷冠被傳不雅視頻…報警了

2025-02-28 07:30

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返