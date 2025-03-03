彭博：中反擊美關稅戰有5險招 「拋售美債」破壞性最強

彭博分析稱，中國官方可能以人民幣貶值、限制關鍵原料出口、賣美債、瞄準美國公司與建立聯盟等五大招進行反擊。（美聯社）

應對中美貿易戰 升級，彭博分析，中國官方可能以人民幣貶值、限制關鍵原料出口、賣美債、瞄準美國公司與建立聯盟等五招進行反擊，即使這些選擇可能會帶來衝突風險。

美國以類鴉片止痛劑芬太尼流入為由，於3月4日起再對中國輸美產品加徵10%關稅 。外界認為川普 之後還會針對中國商品課關稅，新一輪貿易戰態勢愈來愈明顯。

針對北京可能的反制作為，接受彭博調查的經濟學家中有超過半數的人表示，北京可能會讓人民幣貶值以回應川普的潛在關稅。經濟學家對今年人民幣走勢預測分歧很大，他們預估今年人民幣對美元匯率在7.3至八不等。但人民幣貶值可能推高中國創紀錄的貿易順差並激怒其他貿易夥伴，後者可能轉而訴諸關稅來解決全球貿易失衡問題，同時也可能引發資本外流，進一步阻礙外資將資金投入中國。

在限制關鍵原料出口上，中方已宣布對鎢和用於電子、汽車、能源、航空航天和國防工業的其他特種金屬實施出口管制。但該舉措可能讓其貿易夥伴不再將中國視為可靠供應方，並尋找替代來源，從而加速供應鏈多元化。

彭博指出，中方最具破壞性的行動當屬拋售美債，自2017年以來，中國已將其直接持有的美國國債削減逾三分之一。不過，拋售美債將使債券價格下跌，進而降低其所持美債與外匯儲備價值。另外美元貶值也將相對提振美國出口商。

中方近期推出「不可靠實體清單」和「反外國制裁法」等新立法，目標鎖定其認為損害中方發展的公司或個人。中國2月才將美國PVH集團和因美納（Illumina）列入不可靠實體清單，並對谷歌展開反壟斷調查。但美國也可能針對中企進行報復，且消費者抵制可能升級並迅速失控。

同時，中方積極向美國傳統盟友示好，包括緩和與日本、印度的關係。但彭博認為，各國將希望從美中競爭中得利，而不願選邊站。