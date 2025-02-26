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終於來了…特斯拉自駕系統在中落地 將分批為客戶更新軟體

記者陳宥菘、編譯黃淑玲／綜合報導
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美國電動車大廠特斯拉25日宣布，已開始為中國客戶分批更新軟體，升級內容包括推出在城市道路上的Autopilot自動輔助駕駛，以及駕駛室相機等。（取自IT之家）
美國電動車大廠特斯拉25日宣布，已開始為中國客戶分批更新軟體，升級內容包括推出在城市道路上的Autopilot自動輔助駕駛，以及駕駛室相機等。（取自IT之家）

美國電動車大廠特斯拉25日宣布，開始為中國客戶分批更新軟體，提供類似在美國宣傳為完全自動駕駛（FSD）的輔助駕駛功能，升級內容包括在城市道路上的Autopilot自動輔助駕駛及駕駛室相機等。這項更新意味著特斯拉FSD功能已逐步在中國市場落地。

IT之家報導，根據特斯拉介紹，此次為客戶更新的軟體版本為「2024.45.32.12」；升級後，在通行受控道路（道路使用者透過匝道入口和匝道出口進出的主幹道）和城市道路上使用Autopilot自動輔助駕駛，將有四大核心功能，分別為根據導航路線引導車輛駛出右道和交叉口；在路口識別交通號誌燈進行直行、左轉、右轉、迴轉等動作；根據速度和路線自動進行變道動作；在不設定導航路線時，會根據道路實際狀況選擇最佳道路行駛。

對照特斯拉官網介紹，這些對應至自動變換車道、自動輔助轉向、辨識交通標示等功能，皆為FSD所對應的進階功能。有自媒體分析，儘管特斯拉在本次OTA升級的通知中，仍然將本次更新描述為「對現有NOA自動輔助導航駕駛功能的升級」，但實際上已正式下放FSD對應的功能。

此次更新還包含駕駛室攝影機的強化，可判斷駕駛者的注意力是否集中，並透過警報提醒駕駛；駕駛室攝影機視訊在車輛內部處理，任何人（包括Tesla公司）均無權訪問。另外，地圖包版本也將更新至CN-2025.8-15218。

不過，想體驗本次的升級功能，前提是要搭載全新一代自動輔助駕駛硬體HW4.0，並且選裝Autopilot自動輔助駕駛套件，且是選裝價為人民幣6.4萬元（約8829美元）的完全自動駕駛能力版本（FSD）。

彭博指出，雖然特斯拉宣稱功能是自動駕駛，但使用該功能時，仍需持續人工監視和頻繁介入。兩位知情人士說，特斯拉讓中國員工有機會先行試用FSD功能，但必須簽署保密協議；上海證券報報導，資深汽車產業分析師谷雅韜表示「很期待，畢竟大家等了很久了」。

特斯拉並未揭露已經有多少中國顧客付費訂購了FSD。鑑於中國當局截至目前一直未核准，市場認為預購的人數應該有限。

另一方面，中國本土電動車一哥比亞迪（BYD）也積極推進智慧駕駛發展，2月中旬才宣布高階自駕輔助功能「天神之眼」（DiPilot）將標配在車價10萬元以上的車款。隨著特斯拉FSD功能逐步在中國面世，特斯拉與比亞迪的競爭或將進入白熱化。

特斯拉（Tesla）在北京的一家展售店。 (路透)
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特斯拉 比亞迪 電動車

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