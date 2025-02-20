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廣西構建多元化開放平台 推標準海外試點

中國新聞組／北京20日電

廣西壯族自治區市場監督管理局局長李澤18日說，廣西2025年將構建多元化開放平台，建設中國標準海外應用試點，打造一批認證檢測「小而美」互認合作項目。

中新社報導，廣西市場監管（藥品監管）工作會議當天在南寧市召開。李澤在會上介紹，2024年，廣西建強用好東協國家標準化合作交流中心平台，首次參與中國—東協自貿區3.0版標準化章節談判，並與寮國共同研製寮國首個國家鐵路標準，在東協國家共建海外農業標準示範區近萬畝。 　　

廣西升級中國—東協／RCEP標準雲平台3.0版建設，收錄「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）成員國標準題錄信息8.6萬項，服務外貿企業超25萬次。廣西還在中國率先推出以東協為主的海外知識產權保護措施，率先實現境外知識產權服務站在RCEP成員國全覆蓋。目前六堡茶、橫縣茉莉花茶入選共建一帶一路國家和地區地理標誌品牌推廣清單。

李澤表示，2025年，廣西將參與中國—東協自貿區3.0版協定實施，與東協國家加強現代農業、傳統醫藥、電動車、跨境電商、跨境醫療等領域標準共研共享；與越南加快中越雙語跨境快遞物流三項團體標準實施應用，拓展跨境電商領域標準共建覆蓋範圍；與寮國共建農業標準化示範區。 　　

廣西還將與聯合國工業發展組織共同舉辦面向東協的國際標準化論壇；推動投資、貿易、消費等重點領域標準建設；加強海外知識產權糾紛應對指導機制建設等。

RCEP 電商 越南

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