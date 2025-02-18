習近平晤民企巨頭 這6位「出席又發言」 似有特殊地位

華為創始人任正非（中）。(取材自央視)

習近平17日上午在京出席民營企業座談會並發表重要講話。他強調，黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變。這場座談會，不只出席的科企巨頭受矚目，其中有6位企業家發了言，外界熱議「出席又發言」顯示這6人的地位不同凡響。

來源：中國新聞社

新華社報導，座談會上，華為技術有限公司首席執行官任正非、比亞迪 股份有限公司董事長王傳福、新希望控股集團有限公司董事長劉永好、上海韋爾半導體股份有限公司董事長虞仁榮、杭州宇樹科技有限公司首席執行官王興興、小米 科技有限責任公司董事長雷軍等6位民營企業負責人代表先後發言，就新形勢下促進民營經濟發展提出意見和建議。

華為創立於1987年，專注於研發、生產和銷售通信設備及提供相關服務。任正非在早前的一場座談會上關於AI的發言也引起了業界的廣泛關注。他指出，晶片 、算力等各種技術的發展，促進了智能時代的到來。現在這個時代的轉折點是人工智能的應用。同時，他提到，從當前世界發展對人類共同的挑戰來看，人工智能的迅猛發展有利於社會，也對社會產生了壓力。但他認為，在人類社會發展的過程中，任何進步都會有挑戰。

比亞迪創始人王傳福。(視頻截圖)

比亞迪是在香港和深圳兩地上市的世界500強企業，業務橫跨汽車、電子、新能源、軌道交通四大產業。王傳福在今年2月10日表示，比亞迪將透過車輛卓越的性能與智能控制能力真正做到賽道無人駕駛，該系統可以全方位無死角採集賽道上的各種信息。

新希望董事長劉永好。(視頻截圖)

新希望集團是一家以現代農牧與食品產業為主營業務的民營企業，已擁有世界第一的飼料產能，中國第一的禽肉加工處理能力，是中國最大的肉、蛋、奶綜合供應商之一。劉永好早前表示，民營企業總體上受老百姓充分認同。民營企業方方面面的進步，對國家作了很多貢獻，同國有企業一道推動了中國經濟的騰飛。

韋爾股份創始人兼董事長虞仁榮。(視頻截圖_

作為全球知名的半導體設計公司，韋爾半導體致力於提供傳感器解決方案、模擬解決方案和觸屏與顯示解決方案。

2020年，虞仁榮以513.8億元的資產晉升為「中國晶片首富」。2021年，虞仁榮出資捐建了一所理工類新型研究型大學--東方理工大學。虞仁榮先後投入超過300億元，用於這所新建高校的建設和發展。

宇樹科技創始人王興興。(視頻截圖)

宇樹科技成立於2016年，是一家世界知名的民用機器人公司。曾多次參加央視春晚、冬奧會開幕式、Super Bowl、杭州亞運會等大型活動表演。由王興興擔任創始人的宇樹科技，亦被業界稱為「杭州六小龍」之一。今年春晚，宇樹科技人形機器人扭秧歌轉手絹，技驚四座。

小米集團董事長雷軍(中)。(取材自央視)

小米集團專注於智能硬件、電子產品、晶片研發、智能手機、智能電動汽車、通信、金融、互聯網電視及智能家居生態鏈建設的全球化移動互聯網企業。雷軍早前表示，目前AI技術已經廣泛應用在小米各個業務板塊，其中小米汽車的端到端全場景自動駕駛已正式發布。