又見知名科學家離美返中 鈕鳳林任中科大傑出講席教授

鈕鳳林。（取材自瀟湘晨報）

中國科學技術大學（中科大）地球和空間科學學院官網近期更新顯示，曾擔任美國萊斯大學終身教授的鈕鳳林已回國，出任該校地球和空間科學學院傑出講席教授。

現年58歲的鈕鳳林，1988年本科畢業於中科大地球物理專業，1994年、1997年先後在日本 東京大學獲地球物理學碩士與博士學位，2002年起任美國萊斯大學地球科學系助理教授、終身副教授、終身教授。2008年獲美國國家科學基金委傑出青年學者獎。

公開資料顯示，鈕鳳林在國際知名刊物發表論文170餘篇，其中「Nature」6篇，「Nature Geoscience」4篇，「Nature Communications」1篇，論文被引用7700餘次，H-index達到52。

鈕鳳林教授長期致力於地震 成像技術的開發與應用，通過多尺度研究揭示地球內部不同深度的速度結構，為地球演化、防震減災以及能源資源勘探提供了重要的科學支持。他的研究成果在中地幔、內外核邊界、地球最深層內核以及斷層應力監測等領域表現卓越，獲得了國際學術界的廣泛認可。