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川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

「芬太尼是美問題」 中回擊關稅戰 將祭一攬子措施

記者陳宥菘、編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普為解決芬太尼問題，對中國商品加徵10%關稅，中國表達強烈不滿，指「芬太尼是美國的問題」。(取材自微博)
美國總統川普為解決芬太尼問題，對中國商品加徵10%關稅，中國表達強烈不滿，指「芬太尼是美國的問題」。(取材自微博)

美國總統川普宣稱為解決芬太尼問題，對中國商品加徵10%關稅，中國表達強烈不滿，外交部回應「芬太尼是美國的問題」，商務部表示將向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，強調「將採取必要反制措施」。專家認為，中國將採取「一攬子措施」回擊。

川普揮出關稅大棒，中國外交部網站2日發布「發言人答記者問」表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反WTO規則，不僅解決不了自身問題，更不利於雙方，無益於世界。

中國外交部稱，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，「芬太尼是美國的問題」。聲明並強調，美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。央視旗下玉淵譚天更直言，川普加徵關稅實為轉移國內矛盾的政治操弄，不僅不會起到威脅效果，反而將反噬美國自身經濟利益與全球禁毒合作。

2日稍早，中國商務部也對美方加徵10%關稅表示強烈不滿，並稱將向WTO提起訴訟，「採取相應反制措施堅定維護自身權益」；惟未宣布具體報復措施。

中國貿促會表示，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，將使大量美國企業和消費者為此埋單，使中美正常經貿合作受到破壞，衝擊全球供應鏈穩定，不利世界經濟發展，呼籲美方「立即糾正錯誤做法」。

新加坡聯合早報報導，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯研判，中國不會只採取報復性關稅反制，而會採取出口管制、收緊對美出口稀有金屬及無人機關鍵零組件等的「一攬子措施」；此外，美國對中國大規模加徵關稅將增加自身通膨壓力，將使中方在因應美國加徵關稅方面，比川普首任處於相對有利位置。

法國外貿銀行資深經濟學家吳卓殷認為，中國可能對美國進口商品施加關稅回應、限制關鍵物資出口和限制部分美國企業的市場准入；中國也可能將此視為機會，分化美國盟友並和其他國家營造更緊密關係。

聯合早報綜合多名學者意見指出，川普很可能把關稅當手段，逼中國在談判桌上讓步，「相信川普會逐步把關稅幅度調高」。

總部設在上海的保銀資本管理公司總裁張智威說，川普行動對中國經濟不算很大衝擊，北京已將關稅增加考量在內，他不認為中國需要採取人民幣匯率貶值等行動來抵銷衝擊。他說，中美貿易談判將是很長的過程，「這只是開始，我們將拭目以待，看美國是否將進一步提高對中關稅」。

關稅 川普 WTO

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