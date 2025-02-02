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DeepSeek下載量霸榜140個市場 印度新增用戶最多

中國新聞組／北京2日電
當地時間1月26日，DeepSeek超越ChatGPT，登頂蘋果美國區應用商店免費下載排行榜。 （App Store截圖）
當地時間1月26日，DeepSeek超越ChatGPT，登頂蘋果美國區應用商店免費下載排行榜。 （App Store截圖）

在連續多日「霸榜」之後，截至當地時間1月31日，中國AI模型DeepSeek軟件仍在全球範圍內保持著領先地位，於140個市場中的移動應用下載量排行榜上位居榜首，其中印度的新增用戶占比最大。多家外媒分析認為，DeepSeek打破了美國科技寡頭的傲慢，加劇了全球競爭格局，不僅中美AI領域差距顯著縮小，甚至可能造就「中國創新、美國模仿」的全新局面。 

據觀察者網報導，彭博資訊援引全球應用商店數據統計商Appfigures數據稱，1月26日，DeepSeek最新推出的AI聊天機器人登上蘋果應用商店（App Store）下載量榜首。其中，印度貢獻了15.6%的跨平台下載量。

移動應用分析機構Sensor Tower研究也顯示，自1月28日以來，DeepSeek的下載量還占據了谷歌母公司Alphabet旗下Android Play Store美國區的榜首位置。這款應用軟件在18天內的下載量達到1600萬次，幾乎是OpenAI的ChatGPT首次發布時900萬次下載量的兩倍。

特別是在跨平台下載量占比最多的印度，自DeepSeek的模型在全球AI界引起震動後，印度國內上下也開始焦慮並反思：「為什麼中國可以，印度不可以？」這也在印度引發了要求建立本國AI語言模型的呼籲。

不過，到目前為止，DeepSeek的總用戶數還不及OpenAI推出的ChatGPT，且隨著一些國家的政府和企業開始不斷以資安疑慮等為由設限，其進一步發展可能面臨障礙。

報導引述路透分析指出，最近兩周，DeepSeek在全球範圍內已引發人們對於AI支出的戲劇性反思。彭博資訊報導認為，DeepSeek顛覆了美國科技精英們許多根深蒂固的舊有認知偏見，一些美國政客和企業仍在潑著「抄襲」和「安全風險」的髒水，殊不知近年來硅谷已形成了模仿中國競品的趨勢，一些產品比較之下已落後數年。 

英國金融時報也撰文指出，國外對中國「刻板印象」太深，中國早已成為全球軟件超級大國，不但在電子商務和數字金融服務方面超越了西方，在AI領域也投資巨大。文章認為，DeepSeek打破了美國科技寡頭的傲慢，加劇了全球競爭格局，甚至可能造就「中國創新、美國模仿」的全新局面。 

著名AI先驅、史丹佛大學計算機科學系和電機工程系客座教授吳恩達（Andrew Ng）1月31日也在社群平台X上發文表示，本周關於DeepSeek的討論，反映出中國在生成式AI方面正在追趕美國，尤其在影片生成領域，中國已在某些時刻超越了美國。但其涉及到的地緣政治問題仍有待解決。

AI DeepSeek 印度

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