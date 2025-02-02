DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

中國人工智能模型DeepSeek 贏麻（遙遙領先），讓美企穩賺不賠的「黃金護城河」失守。OpenAI 執行長奧特曼首度承認OpenAI 因「站在了歷史錯誤的一邊」，領先地位被削弱，緊急上線輕量級AI模型O3-mini應戰，並首次免費向用戶開放。不僅OpenAI為此「認錯」，Nvidia（輝達，又譯英偉達）、亞馬遜雲科技及微軟等美三大巨頭也坦承因「巨大吸引力」接入DeepSeek-R1。

據大公報報導，投資界很多人相信股價節節上升的美國AI科企擁有永遠無法攻破的護城河，如今隨著中國AI崛起，美企穩賺不賠的「黃金護城河」失守。

1月31日，OpenAI執行長奧特曼在美國社交平台一場「隨你問」環節中，回應「是否考慮公開OpenAI的研究」時「認錯」說：「我個人認為，我們站在了歷史錯誤的一邊，需要制定不同的開源策略」。奧特曼在談到DeepSeek時說：「這是一個非常好的模型。我們會發展出更好的模型，但我們將不如前幾年，保持那麼大的領先優勢」。

面對相對低成本的DeepSeek的挑戰，OpenAI2月1日凌晨緊急上線更便宜的模型O3-mini，據稱這是OpenAI推理系列中最新、最具成本效益的模型，能進行類似人類的推理，並提升了效率，已在ChatGPT和API中開放使用。業界普遍認為，O3-mini的發布正值美國相關企業對DeepSeek恐慌之際，是對DeepSeek橫掃美國市場的回應。

不只如此，美科企三巨頭也先後宣布接入DeepSeek-R1。據文匯報報導，美晶片巨擘輝達1月31日宣布，DeepSeek-R1模型已作為Nvidia NIM 微服務預覽版；亞馬遜雲科技也在同日宣布，客戶現已能在亞馬遜Bedrock和SageMaker AI中部署DeepSeek-R1模型；微軟執行長納德拉在日前的業績電話會議上透露，DeepSeek-R1模型已可通過微軟AI平台Azure AI Foundry和GitHub獲取。

另據觀察者網，美國晶片巨頭英特爾也表示，英特爾Gaudi 2D AI加速器已針對該模型進行深度優化，這使得AI開發者能夠以更低成本、更高效率實現複雜任務的部署與優化。

英特爾的老對手AMD也在一周前就宣布，已將新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上，該模型經過SGLang強化，針對Al推理進行了優化。

DeepSeek在人工智能領域掀起一場變革風暴，技術魅力勢不可擋。報導引述亞洲視覺科技研發總監陳經分析指出，這三家科技巨頭顯然看重DeepSeek-R1的卓越性能，這一舉措極大地提升自身產品競爭力。