全球最大打樁船 150米「二航長青」輪交付

150米打樁船「二航長青」輪日前之式交船。(取材自央視新聞)

由上海振華重工為中交二航局建造的150米打樁船「二航長青」輪交船儀式日前在江蘇啟東舉行，這是全球最大打樁船，也意味著中國水工建設領域再添一座「定海神器」。

150米打樁船「二航長青」輪日前之式交船。(取材自央視新聞)

央視新聞報導，「二航長青」輪於2024年1月18日開工建造，該輪總長130.5米，型寬40.8米，型深8.4米，是目前世界最大的打樁船。採用中國自主研發、生產製造的世界最大的5000噸的推力油缸，可打最大樁重700噸、直徑7米、長度120米的樁基。

「二航長青」的樁架高度達到150米，豎起來達50層樓高。在施工狀態下每根管子將承受最大1500噸的力，相當於掛上去1000輛小轎車。十分巧妙的是，這個巨無霸樁架可以在150米和135米之間自由切換，大大提高了通航性，這個的設計在世界上屬於首創。

「二航長青」輪超大的船體尺寸帶來了超強的抗風浪能力，此外甲板上還安裝有10台100噸拉力的定位絞車，組成了一個打樁定位系統，在北斗衛星的幫助下，「二航長青」能夠在深遠海實現厘米級的定位精度。

該輪首次在大型工程作業船舶領域應用柴電混合動力的工程船舶直流組網技術，可提高燃油經濟性，降低碳排放。

該輪的投入使用，將在大型港口、跨海大橋、海上風電等工程建設中發揮作用，為中國深遠海水工工程建設以及海上風電產業鏈的發展注入強勁動力。

2024年，振華重工交付了12艘特種工程船舶，創下企業單年交付的記錄。目前企業的訂單已經排至2028年上半年。