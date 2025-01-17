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TikTok在美業務估值500億 多名美富豪有意收購

中國新聞組／北京17日電
多名美國富豪表達收購TikTok的意願。(路透)
多名美國富豪表達收購TikTok的意願。(路透)

TikTok強售令日期逼近，多名美國富豪均表達收購意願。獨立研究公司經估算後認為，美國富豪若要收購TikTok在美國的業務，估計需支付400億至500億美元，但這個價格不包括TikTok的推薦演算法技術。

香港文匯報引述CNBC報導，獨立研究公司CFRA Research高級副總裁齊諾基於對TikTok美國用戶群數目和收入，與競爭對手作出比較而作出估計。根據市場情報公司Sensor Tower的估算，TikTok在美國每月約有1.15億流動用戶，略低於擁有1.31億用戶的Instagram，但仍領先Snapchat、Pinterest和Reddit，這3個平台的美國每月流動用戶基數，分別為9600萬、7400萬和3200萬。

齊諾對TikTok的估值，低於他在去年3月估計的逾600億美元，當時國會眾議院剛通過「不賣就禁」法案。齊諾解釋稱，下調估值的原因是TikTok當前面對的地緣政治困境 。

彭博資訊的分析師去年7月對TikTok美國業務的估值為300億至350億美元，表示該平台的價值將因強售令而打折。

創投與私募股權管理公司O'Leary Ventures董事長奧利里此前接受霍士新聞訪問時表示，願意出價200億美元收購沒有推薦演算法的TikTok在美資產。

TikTok 香港 眾議院

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