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暌違4年 王毅盼3月訪日本 參加外長會談

記者陳宥菘／綜合報導
外交部長王毅16日在北京會見東盟10國駐華使節。(新華社)
外交部長王毅16日在北京會見東盟10國駐華使節。(新華社)

日媒報導，中國外長王毅日前與日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁在北京會談時，告知稱有意於3月訪日。若能實現，將是中國外長時隔4年訪日。與此同時，日本農林水產大臣江藤拓將會見中國農業農村部長韓俊，預計就中國恢復日本水產品進口展開磋商。

共同社引述多名日中外交消息人士報導上述消息，並稱今後將協調召開日中外長會談，以及舉行由經濟部長等參加的「日中經濟高層對話」，若後者能實現，則是該機制2019年4月在北京舉行以來再次實施。此外，還會力爭召開由日本擔任輪值主席國的日中韓三國機制下的外長會談。

報導指出，日本外相岩屋毅計畫在中日外長會談和經濟對話中，要求中方盡快恢復進口日本水產品。

日本自公兩黨幹事長近日率領執政黨代表團訪陸，於14、15日分別與王毅、國務院總理李強會談。據森山裕透露稱，李強在會談時同樣表示有意赴日參加日中韓首腦會談。

另，日本農林水產大臣江藤拓15日至17日訪問中國3天。根據日方發布，16日會見大陸海關總署副署長王令浚、17日則會見農業農村部長韓俊。江藤拓行前表示，他將敦促中方盡快恢復日本水產的進口，以及取消實施超過20年的進口日本牛肉禁令。他強調，日方一直認為停止進口水產並沒有科學根據，因此希望在各方面爭取解禁。

日本 王毅 李強

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