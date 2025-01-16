我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

小紅書多火？NBA球星說中文求關注 馬斯克媽嚇到關評論

中國新聞組／北京16日電
消息人士向路透表示，僅兩天內，就有超過70萬新用戶加入了小紅書 。(視頻截圖)
消息人士向路透表示，僅兩天內，就有超過70萬新用戶加入了小紅書 。(視頻截圖)

小紅書登頂43國下載榜首，不僅NBA傳奇球星韋德（Dwyane Wade）在上頭求關注，連馬斯克母親梅耶馬斯克（Maye Musk）的視頻也「火」到關評。此外，看準兩天內湧入超過70萬「TikTok難民」人潮，一大波中國商家出動搶商機，多支「小紅書概念股」也隨之漲停。

綜合媒體報導，隨著這波熱潮，NBA球星韋德也在小紅書上開設帳號，並發布視頻用中文說「你好」，請求中國網友點關注。綽號「閃電俠」的韋德是與姚明同一時期的NBA超級巨星，職業生涯拿下三屆NBA總冠軍。

不少「TikTok難民」都是在海外擁有一定粉絲基數的博主。他們在小紅書上發布穿搭、寵物等話題的內容，甚至還發起直播，開放「英語角」與用戶連麥聊天。

不過萬萬沒想到，大批美國人擠爆留言區，也嚇得馬斯克的媽媽梅耶馬斯克（Maye Musk）連夜把評論功能給關了。

此外，盯上這波流量的不止小紅書，中國互聯網大廠也紛紛下場。美團在小紅書發布英文介紹，還有攜程、瑞幸咖啡、阿里國際、美圖秀秀和天貓等一眾品牌，都在小紅書玩起了營銷。

近期，小紅書登頂蘋果應用商店下載榜，「小紅書概念股」跟著走強。15日壹網壹創「20cm漲停」，佳雲科技漲超13%，利歐股份、歌力思、來伊份等多股漲停。

針對TikTok大批的美國用戶轉移至小紅書，中國方面未來是否加強審核小紅書的涉外內容，中國外交部發言人郭嘉昆對此不願正面回覆，僅聲稱使用何種社交媒體是個人的選擇，中國一向支持鼓勵與各國加強人文交流。

近日，小紅書湧入許多自稱「TikTok難民」的外國網友，他們發影片與中國網友互動...
近日，小紅書湧入許多自稱「TikTok難民」的外國網友，他們發影片與中國網友互動。(視頻截圖)

小紅書 馬斯克 NBA

上一則

重磅快評／百年未有大變局：「美國難民」奔向小紅書

下一則

「3步1個美國人」小紅書迎潑天流量 加班、招英文審核

延伸閱讀

加州大火 見韌性城市重要性

加州大火 見韌性城市重要性
起床第1件事…馬斯克滑手機 貝佐斯耍廢 查克柏格跑步

起床第1件事…馬斯克滑手機 貝佐斯耍廢 查克柏格跑步
馬斯克遭證管會提告 控隱瞞股東推特收購價

馬斯克遭證管會提告 控隱瞞股東推特收購價
資深房仲：政府效率部恐致華府房市衰退

資深房仲：政府效率部恐致華府房市衰退

熱門新聞

從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
（取自微博）

海底撈針、水滴穿石誰更可能發生？深圳小學數學試卷 考倒中學老師

2025-01-10 16:27

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料