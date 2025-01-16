小紅書多火？NBA球星說中文求關注 馬斯克媽嚇到關評論

消息人士向路透表示，僅兩天內，就有超過70萬新用戶加入了小紅書 。(視頻截圖)

小紅書 登頂43國下載榜首，不僅NBA 傳奇球星韋德（Dwyane Wade）在上頭求關注，連馬斯克 母親梅耶馬斯克（Maye Musk）的視頻也「火」到關評。此外，看準兩天內湧入超過70萬「TikTok難民」人潮，一大波中國商家出動搶商機，多支「小紅書概念股」也隨之漲停。

綜合媒體報導，隨著這波熱潮，NBA球星韋德也在小紅書上開設帳號，並發布視頻用中文說「你好」，請求中國網友點關注。綽號「閃電俠」的韋德是與姚明同一時期的NBA超級巨星，職業生涯拿下三屆NBA總冠軍。

不少「TikTok難民」都是在海外擁有一定粉絲基數的博主。他們在小紅書上發布穿搭、寵物等話題的內容，甚至還發起直播，開放「英語角」與用戶連麥聊天。

不過萬萬沒想到，大批美國人擠爆留言區，也嚇得馬斯克的媽媽梅耶馬斯克（Maye Musk）連夜把評論功能給關了。

此外，盯上這波流量的不止小紅書，中國互聯網大廠也紛紛下場。美團在小紅書發布英文介紹，還有攜程、瑞幸咖啡、阿里國際、美圖秀秀和天貓等一眾品牌，都在小紅書玩起了營銷。

近期，小紅書登頂蘋果應用商店下載榜，「小紅書概念股」跟著走強。15日壹網壹創「20cm漲停」，佳雲科技漲超13%，利歐股份、歌力思、來伊份等多股漲停。