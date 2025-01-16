「3步1個美國人」小紅書迎潑天流量 加班、招英文審核

小紅書上出現大量外國人，其中美國人居多。（取材自微博）

TikTok 在美國的大限日將至，數十萬美國「TiKToK難民」用腳投票、湧入中國社群小紅書 RedNote另尋天地，天降流量帶動小紅書14日在App Store美區免費排行榜登頂。小紅書也傳出內部員工加班、急徵英文審核員的消息。CNN稱，大批「TikTok難民」湧入小紅書，讓中美民眾史無前例地連結在一起。

紅星新聞報導，從1月14日開始，中國網友們發現自己的小紅書上幾乎「三步一個美國人」，滿屏全是英文貼文。相比其他海外社交軟件，小紅書目前還沒有自帶的翻譯功能。有自稱小紅書員工的用戶15日表示，翻譯功能已經開發完畢，近兩日就會上線。

一張網傳截圖顯示，小紅書發布了一條緊急招聘英文內容審核員的信息，薪資為7000元人民幣到9000元人民幣（約955美元到1230美元）。這被市場解讀為，小紅書為應對海外用戶的需求，進一步壯大其內容審核團隊。小紅書方面未對此做出回應。

招募內容。（取材自微博）

CNN指出，小紅書與TikTok彼此屬性和功能定位仍有差異，小紅書不太可能替代TikTok，但它確實為中美兩國網友創造了一個意想不到的互動平台，「這可能是歷史性時刻」。文章引述一位中國網民寫下的評論稱：「感覺一切都在瞬間發生巨變。我們兩國的普通民眾以前從未真正聯繫在一起……我希望大家都能利用這個短暫的機會展開有意義的思想交流。」

截至15日，「TikTok難民」這標籤在小紅書的點擊量接近2.5億次，評論超過550萬條。許多美國民眾在小紅書上表達了善意，許多中國民眾也都對新來者表示熱烈歡迎。中國的官方媒體也抓住機會，將美國用戶的湧入描繪為掙脫美國的反華宣傳。央視的「CCTV國際時訊」微博 推廣了熱搜話題「TikTok難民湧入小紅書戳穿美式虛假宣傳」。

小紅書衝上美國App Store下載榜第一。（取材自微博）

美國之音報導，有美國用戶測試小紅書的審查底線，貼出了天安門抗議中著名的坦克人照片及代表西藏獨立運動的雪山獅子旗，該用戶的帳號就被永久封禁。也有中國用戶對美國用戶表示，「LGBTQ優先主義在這裡不受歡迎」。

前微博審查員劉力朋表示，大量外國用戶的湧入必定也給小紅書的審查人員帶來艱巨的挑戰。如果對美國人審查過嚴：用戶控訴中國審查等於反向公關。如果審查不到位：「海外有害信息將倒灌」。