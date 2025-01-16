武警司令王春寧未參與重要會議 「唯一缺席」顯示恐落馬

武警司令員王春寧。（取材自微信）

中共 中央政法工作會議日前在北京召開，武警部隊司令員、上將王春寧是政法委員中唯一缺席者。港媒暗示，王春寧可能在新一波反腐敗鬥爭中落馬。

根據央視新聞會後釋出畫面，1月12日至13日舉行的中共中央政法工作會議上，中共中央政法委書記陳文清、副書記王小洪，委員張軍（最高法院長）、應勇（最高檢檢察長）、誾栢（政法委秘書長）、陳一新（國安部長）、賀榮（司法部 長）、王仁華（軍委政法委書記）在主席台就坐，王春寧是唯一缺席的政法委委員。

港媒報導，王春寧自去年11月起已經缺席多項重要活動，包括上將晉銜儀式、中紀委大會。近年不少案例顯示，共軍將領缺席某些重要會議後不久，就因涉貪腐被查。

王春寧今年62歲，曾長期在解放軍原南京軍區服役，擔任過12集團軍軍長、北京衛戍區司令員等職，2020年出任武警司令員、晉升上將。中國武警由中共中央軍委直屬。

在中國國防部 去年11月底，宣布前中共中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華涉嚴重違紀被停職檢查後，去年12月，就有陸軍司令李橋銘、原陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智和王春寧等四名上將缺席上將晉銜儀式，今年1月6日，軍工系統出身的中國工信部長金壯龍，也缺席中共中紀委全會。