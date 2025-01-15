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黃仁勳訪華首站抵深圳 媒體解讀有深意

記者林宸誼／即時報導
黃仁勳本周走訪中國大陸和台灣。(路透)
黃仁勳本周走訪中國大陸和台灣。(路透)

輝達(NVIDIA)CEO黃仁勳15日先抵達深圳，參加深圳分公司年會活動，受到市場關注，陸媒解讀，黃仁勳的訪華之行，首站抵達深圳，頗有深意，正面臨美國出口管制和中國反壟斷調查的雙重壓力。而輝達深圳分公司是在中國業務的重要支柱，也是深耕中國市場的起點。

南方都市報報導，早在2005年，輝達就在深圳設立半導體公司，從事積體電路及相關硬體的開發設計業務。近20年來，深圳分公司不僅見證了中國科技產業的快速崛起，也成為輝達在人工智慧、自動駕駛等領域開展本地合作的重要據點。

美國政府於13日公布一項針對AI晶片的出口管制新政策，對輝達在海外銷售AI晶片施加了新的限制，美國產業界及眾多企業對此強烈抵制，而輝達則是其中發出反對聲音最激烈的企業之一。

對於新的出口管制政策，黃仁勳先前曾明確表示，這不僅會削弱美國晶片企業的全球競爭力，也可能對整個行業產生長期的不利影響。

作為全球最大的半導體消費市場，中國的重要性不言而喻。如何在政策限制下，繼續保持輝達AI晶片在中國市場的競爭優勢，成為當前最為緊迫的挑戰之一。

此外，2024年12月初，因輝達涉嫌違反「反壟斷法」遭立案調查。也讓輝達面臨更多的不確定性。這次親自到訪，不排除黃仁勳希望透過溝通與合作，化解潛在風險，爭取更大的業務空間。

值得一提的是，2024年11月23日，在香港科技大學的學位頒授典禮上，黃仁勳曾高度評價中國科技產業的發展。他表示，大灣區是世界上唯一同時擁有機電技術和人工智慧技術的地區。在其他地方，這種情況並不存在。

黃仁勳也強調，中國的科技生態系統為輝達提供了獨一無二的機遇，公司將繼續深耕這一市場。

輝達 黃仁勳 晶片

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