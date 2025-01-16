美中夾板中斡旋？Nvidia創辦人黃仁勳訪台前先赴深圳

2024年黃仁勳訪北京、上海、深圳三處辦公室，參加中國區年會，大跳扭秧歌畫面。（翻攝自芯智訊）

全球AI晶片 龍頭輝達 （Nvidia，另譯英偉達）創辦人兼CEO黃仁勳 15日抵達深圳參加年會活動。輝達公司此刻處境微妙，面臨中方的壟斷調查和美方的出口限制。據了解，輝達並未公布黃仁勳的訪華行程安排。消息人士透露黃15日在深圳出席年度員工活動，接著再前往北京和上海辦公室，外界關注黃是否與中國政府高層會面、在中美夾板中斡旋。據知，黃之後已抵台參加公司17日的尾牙。

綜合外媒及中媒報導，此刻輝達正處於敏感時期，該公司作為人工智能晶片的主要生產商，陷入中美科技衝突的漩渦裡。

美國商務部表示，美國15日加強了對先進計算半導體的限制，以防止高端晶片流向中國。新規定對尋求出口某些先進晶片的晶片工廠和封裝公司提出了更廣泛的許可要求。美國商務部表示，這些規定建立在先前旨在阻礙中國獲取某些對軍事優勢至關重要的晶片的能力的措施基礎之上。

北京方面則正在調查輝達在中國的業務，而華盛頓方面則對其人工智能晶片的海外銷售實施新的限制。

本周，白宮公布了對輝達及其同行先進人工智能晶片銷售的全面新限制。輝達這家美國公司批評了這些限制，並警告稱此舉將削弱美國的競爭力。

與此同時，中國當局已開始調查有關輝達可能違反中國反壟斷法的指控，其中涉及一項長達四年之久的收購，該收購此前曾獲中國政府的批准。北京的調查可能會損害輝達在中國的業務。

值得注意的是，黃仁勳訪中之際剛好面臨到美國政府推出AI晶片出口管制措施，但多數觀點認為輝達面對禁令很難多做些什麼，黃仁勳到訪中國頂多表個態。