我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

中國商務部：今年營商環境「加法」 負面清單「減法」

中國新聞組／北京16日電
商務部國際貿易談判副代表李詠簑。(取材自國新網)
商務部國際貿易談判副代表李詠簑。(取材自國新網)

中國商務部國際貿易談判副代表李詠箑15日出席國新辦發布會表示，下一步中國將加大自主開放力度，不斷放寬市場准入。穩步推進服務業擴大開放，特別是要擴大電信、醫療、教育等領域開放試點推廣工作，並將修訂「鼓勵外商投資產業目錄」，提升引資政策的吸引力，通過自主開放來做負面清單的「減法」。

香港文匯報、每日經濟新聞報導，商務部將持續打造「投資中國」品牌，營造一流營商環境，做優化營商環境的「加法」。「商務部不斷深化與外資企業的常態化交流，今年會進一步強化外資企業服務保障，繼續利用好外資企業圓桌會等形式，協調解決外資企業在資質許可、標準制定、政府採購等方面面臨的一些問題。」李詠箑說。

李詠箑透露，今年將通過高水平建設開放平台，擴大開放，吸引外資；繼續推動自貿試驗區提質增效，深入實施自貿試驗區提升戰略，因地制宜擴大改革任務授權，複製推廣上海等自貿試驗區的試點經驗，支持各自貿試驗區對接國際高標準經貿規則，加大開放測試。

中國宏觀經濟研究院研究員張燕生認為，如果對外開放仍然是外向型經濟發展戰略，也就是利用別人的市場和資本來發展自己，那麼中國和世界的關係就可能會越來越緊張。反之，通過擴大內需，和世界共享中國的市場和需求，我們的發展對於世界來講才是機遇，才能實現共贏。「為世界發展提供動力、提供需求，並且分享中國的這個市場，就是我們提到的新發展格局。」

張燕生特別提到，高水平對外開放的重要方面是構建戰略互信，不僅要與「一帶一路」新興市場、發展中國家南方市場等國家和地區構建戰略互信，更要與美國、歐洲、日本等強國以及鄰國建立戰略互信。其中一個關鍵政策是促進簽證便利，讓全世界更容易來中國。

商務部 投資 香港

上一則

人行在港發行600億央票受捧 超額認購1.16倍 17日交收

下一則

旅客去年4450萬人次年增31% 港研申請「世界美食之都」

延伸閱讀

中國砸錢促消費 補貼買手機家電1/20實施

中國砸錢促消費 補貼買手機家電1/20實施
反制美對台軍售 中國連2日將美企列不可靠實體清單

反制美對台軍售 中國連2日將美企列不可靠實體清單
拜登再下重手 幾乎等同封殺中俄汽車

拜登再下重手 幾乎等同封殺中俄汽車
人權、軍售惹貿易糾紛 美再禁37中企 中黑名單再添7美企

人權、軍售惹貿易糾紛 美再禁37中企 中黑名單再添7美企

熱門新聞

從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
（取自微博）

海底撈針、水滴穿石誰更可能發生？深圳小學數學試卷 考倒中學老師

2025-01-10 16:27

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料