中國商務部：今年營商環境「加法」 負面清單「減法」

商務部國際貿易談判副代表李詠簑。(取材自國新網)

中國商務部 國際貿易談判副代表李詠箑15日出席國新辦發布會表示，下一步中國將加大自主開放力度，不斷放寬市場准入。穩步推進服務業擴大開放，特別是要擴大電信、醫療、教育等領域開放試點推廣工作，並將修訂「鼓勵外商投資 產業目錄」，提升引資政策的吸引力，通過自主開放來做負面清單的「減法」。

香港 文匯報、每日經濟新聞報導，商務部將持續打造「投資中國」品牌，營造一流營商環境，做優化營商環境的「加法」。「商務部不斷深化與外資企業的常態化交流，今年會進一步強化外資企業服務保障，繼續利用好外資企業圓桌會等形式，協調解決外資企業在資質許可、標準制定、政府採購等方面面臨的一些問題。」李詠箑說。

李詠箑透露，今年將通過高水平建設開放平台，擴大開放，吸引外資；繼續推動自貿試驗區提質增效，深入實施自貿試驗區提升戰略，因地制宜擴大改革任務授權，複製推廣上海等自貿試驗區的試點經驗，支持各自貿試驗區對接國際高標準經貿規則，加大開放測試。

中國宏觀經濟研究院研究員張燕生認為，如果對外開放仍然是外向型經濟發展戰略，也就是利用別人的市場和資本來發展自己，那麼中國和世界的關係就可能會越來越緊張。反之，通過擴大內需，和世界共享中國的市場和需求，我們的發展對於世界來講才是機遇，才能實現共贏。「為世界發展提供動力、提供需求，並且分享中國的這個市場，就是我們提到的新發展格局。」

張燕生特別提到，高水平對外開放的重要方面是構建戰略互信，不僅要與「一帶一路」新興市場、發展中國家南方市場等國家和地區構建戰略互信，更要與美國、歐洲、日本等強國以及鄰國建立戰略互信。其中一個關鍵政策是促進簽證便利，讓全世界更容易來中國。