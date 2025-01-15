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日大臣訪中會談 促恢復水產進口

記者陳宥菘／綜合報導

中國與日本自民黨、公明黨14日在北京舉行中日執政黨交流機制第9次會議之後，日本農林水產大臣江藤拓15日將出訪中國，預計與中國農業農村部長韓俊會談，其中恢復進口日本水產品將成為重點。

NHK報導，江藤拓昨在出席內閣會議後向媒體透露訪中計畫，他表示在三天的訪問期間，將與韓俊會談，他將敦促中國大陸盡快恢復日本水產的進口，以及取消實施超過20年的進口日本牛肉禁令。他強調，日方一直認為停止進口水產並沒有科學根據，因此希望在各方面爭取解禁。

日本國內2001年爆發狂牛病事件後，中國迄今仍禁止日本牛肉進口。

綜合日媒報導，日本自民黨幹事長森山裕在中日執政黨交流機制會議中稱，日中關係的前進需要具體成果，他強烈希望北京盡快撤銷福島核汙水排海後實施的日本水產品進口限制，認為此一問題的解決能消解放軍在日本周邊地區增加活動及扣留日本公民等議題。他並對外長王毅今年內訪日表示期待。

NHK指出，與會的中共中聯部長劉建超呼籲兩國恪守中日四個政治文件的原則。新華社報導，劉建超稱，中方願同日方共同落實兩國領導人重要共識，堅持和平共處、和合共生、和而不同，推動建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。報導形容雙方進行「開放、坦誠」交流。

日本 王毅 解放軍

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