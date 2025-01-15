習近平通話歐盟主席 加強戰略溝通、強調經濟共生關係

中國國家主席習近平14日與歐盟理事會主席柯斯塔通話。(新華社)

川普 就任美國總統前夕，中國國家主席習近平 14日與歐盟 理事會主席柯斯塔通話，稱國際形勢愈是嚴峻複雜，中歐愈要加強戰略溝通，堅持夥伴關係定位。他並說，中歐已經形成強大的經濟共生關係。

新華社報導，習近平14日應約和歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）通電話。

習近平說，中歐關係發展歷程表明，只要雙方相互尊重、平等相待、坦誠對話，就能推動合作、辦成大事。「志同道合是夥伴，求同存異也是夥伴」，他稱關鍵是尊重各自人民選擇的社會制度和發展道路，尊重彼此核心利益和重大關切。

習近平強調，中歐沒有根本利害衝突，也沒有地緣政治矛盾。國際形勢越是嚴峻複雜，中歐越要秉持建交初心，加強戰略溝通，增進戰略互信，堅持夥伴關係定位。「中國對歐盟抱有信心，希望歐盟也能成為中方可以信任的合作夥伴。」

他說，中歐經貿合作優勢互補、互利共贏，雙方都是多邊貿易體制的維護者，已經形成強大的經濟共生關系。中歐要相互擴大開放，鞏固現有合作機制，打造新的合作增長點。雙方要辦好建交50周年慶祝活動，密切人文交流和人員往來，支持地方交往和教育合作。

據中方報導，科斯塔表示，歐方願和中方透過對話磋商妥善處理經貿分歧。歐中都尊重聯合國憲章宗旨、堅持多邊主義、維護自由貿易，反對陣營對抗，雙方應當合作而不是競爭。世界需要歐中共同應對氣候變化等全球性挑戰，共同為世界和平穩定發展作出積極貢獻。

雙方還就俄烏戰爭交換了看法，但新華社報導對此著墨不多，僅稱習近平闡述了中方勸和促談的原則立場。

柯斯塔去年12月1日正式接任歐盟理事會主席，並在當天就和歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）烏克蘭首都基輔，重申力挺烏國抵禦俄羅斯侵略。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，柯斯塔和卡拉斯就一直力挺烏國，但今年面臨川普上任後美國援烏政策的不確定性。

外界普遍預期，川普上任後，美國的外交及經貿政策都會有明顯調整，中國面臨來自美國更大的關稅壓力，與此同時，中國有更強的動力與其他國家建立友好關係。