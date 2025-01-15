我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

習近平通話歐盟主席 加強戰略溝通、強調經濟共生關係

中國新聞組／北京15日電
中國國家主席習近平14日與歐盟理事會主席柯斯塔通話。(新華社)
中國國家主席習近平14日與歐盟理事會主席柯斯塔通話。(新華社)

川普就任美國總統前夕，中國國家主席習近平14日與歐盟理事會主席柯斯塔通話，稱國際形勢愈是嚴峻複雜，中歐愈要加強戰略溝通，堅持夥伴關係定位。他並說，中歐已經形成強大的經濟共生關係。

新華社報導，習近平14日應約和歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）通電話。

習近平說，中歐關係發展歷程表明，只要雙方相互尊重、平等相待、坦誠對話，就能推動合作、辦成大事。「志同道合是夥伴，求同存異也是夥伴」，他稱關鍵是尊重各自人民選擇的社會制度和發展道路，尊重彼此核心利益和重大關切。

習近平強調，中歐沒有根本利害衝突，也沒有地緣政治矛盾。國際形勢越是嚴峻複雜，中歐越要秉持建交初心，加強戰略溝通，增進戰略互信，堅持夥伴關係定位。「中國對歐盟抱有信心，希望歐盟也能成為中方可以信任的合作夥伴。」

他說，中歐經貿合作優勢互補、互利共贏，雙方都是多邊貿易體制的維護者，已經形成強大的經濟共生關系。中歐要相互擴大開放，鞏固現有合作機制，打造新的合作增長點。雙方要辦好建交50周年慶祝活動，密切人文交流和人員往來，支持地方交往和教育合作。

據中方報導，科斯塔表示，歐方願和中方透過對話磋商妥善處理經貿分歧。歐中都尊重聯合國憲章宗旨、堅持多邊主義、維護自由貿易，反對陣營對抗，雙方應當合作而不是競爭。世界需要歐中共同應對氣候變化等全球性挑戰，共同為世界和平穩定發展作出積極貢獻。

雙方還就俄烏戰爭交換了看法，但新華社報導對此著墨不多，僅稱習近平闡述了中方勸和促談的原則立場。

柯斯塔去年12月1日正式接任歐盟理事會主席，並在當天就和歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）烏克蘭首都基輔，重申力挺烏國抵禦俄羅斯侵略。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，柯斯塔和卡拉斯就一直力挺烏國，但今年面臨川普上任後美國援烏政策的不確定性。

外界普遍預期，川普上任後，美國的外交及經貿政策都會有明顯調整，中國面臨來自美國更大的關稅壓力，與此同時，中國有更強的動力與其他國家建立友好關係。

歐盟 習近平 川普

上一則

廣東女子提離職 公司竟26道審批卡員工 專家：涉違法

下一則

不甩制止 廣東執法人員「白拿」店家商品2年

延伸閱讀

受益國際制裁俄羅斯 中俄貿易再創新高

受益國際制裁俄羅斯 中俄貿易再創新高
柯文哲遭爆欲接觸習近平 鎢鋼大王廖萬隆也被點名

柯文哲遭爆欲接觸習近平 鎢鋼大王廖萬隆也被點名
前幕僚：柯文哲「竊國賣國」想透過沈慶京接觸習近平

前幕僚：柯文哲「竊國賣國」想透過沈慶京接觸習近平
習近平治下 中國尋求庇護人數近116萬人創新高

習近平治下 中國尋求庇護人數近116萬人創新高

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30

超人氣

更多 >
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主

中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」