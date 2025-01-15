人權、軍售惹貿易糾紛 美再禁37中企 中黑名單再添7美企

中國商務部14日晚間以美國對台軍售為由，宣布對美國7家實體列入不可靠實體清單。（美聯社）

在美國政府換屆前夕，美國與中國的貿易糾紛正在升溫；繼美國宣布AI管制措施後，國土安全部14日發布公告，因涉嫌侵犯維吾爾 族人權，禁止從另一批公司進口產品，目標是37家紡織、採礦和太陽能企業，中國商務部 則以美國對台軍售為由，宣布將美國7家實體列入不可靠實體清單。

這些公司被列入「防止強迫維吾爾人勞動法」實體清單，包括世界最大的紡織品製造商之一華孚時尚股份有限公司及其25家子公司。

法廣網報導指出，這些公司被列入「防止強迫維吾爾人勞動法」實體清單，該名單限制進口與美國所指控的中國在新疆維吾爾自治區侵犯人權和持續「種族滅絕」有關的商品。自2021年12月「防止強迫維吾爾人勞動法」由美國總統拜登 簽署生效以來，最新上榜的公司總數達到144家。

而據本報系聯合報報導，中國商務部14日晚間以「不可靠實體清單工作機制」名義宣布，對美國7家實體的相關措施；此次被納入不可靠實體清單的美國企業，包含海岸間電子公司（Inter-Coastal Electronics）、系統研究與類比公司（System Studies & Simulation）、鐵山解決方案公司 （IronMountain Solutions）、應用技術集團（Applied Technologies Group）、阿克西恩特公司（Axient）、安杜里爾公司（Anduril Industries）、海上戰術系統公司（Maritime Tactical Systems）。

官方以「維護國家主權、安全和發展利益」，法源依據為「對外貿易法」、「國家安全法」、「反外國制裁法」等有關法律，及「不可靠實體清單規定」第二條、第八條和第十條等有關規定，對上述公司採取相關措施：禁止從事與中國有關的進出口活動；禁止在中國境內新增投資；禁止企業高級管理人員入境中國；不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。