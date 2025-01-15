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川普即將重返白宮 中官媒先釋善意：兩國本質互利共贏

中國新聞組／北京15日電
在美國拉斯維加斯消費電子展上，人們在中國企業宇樹科技的展區觀看機器狗展示。(新華社)
在美國拉斯維加斯消費電子展上，人們在中國企業宇樹科技的展區觀看機器狗展示。(新華社)

川普重返白宮倒數計時，中國官媒「人民日報」發文指出中美關係「互利共贏」是本質特徵，合作仍是唯一正確選擇，向美國釋出善意。另一方面，針對拜登近日稱自己在任期內妥善處理中美關係，中國外交部發言人回應，在這四年，中美關係雖歷經跌宕起伏，但總體實現了穩定。

綜合自由亞洲電台等媒體報導，人民日報近日發表署名「鐘聲」的文章，題為「充分認識中美關係互利共贏的本質」，文中指出中美兩國利益深度交融，互利共贏是其本質特徵。儘管兩國關係經歷波折，合作仍是唯一正確選擇。據了解，「鐘聲」是人民日報以此為筆名的國際評論，是「中國之聲」的簡稱，把「中」字改成「鐘」，取「警世鐘聲」的寓意，可以說代表官方立場。

在美國拉斯維加斯消費電子展上，圖為中國參展企業京東方（BOE）展區，工作人員介紹...
在美國拉斯維加斯消費電子展上，圖為中國參展企業京東方（BOE）展區，工作人員介紹展品。 (中新社)

文章並以2025年拉斯維加斯消費電子展（CES）為例，有1300多家中國企業語彙，占總體27%，顯示中美經貿合作深度，更展示了兩國科技企業合作的最新成果。另外，文章亦回顧了2024年的經貿成就，包括中國舉辦超3800場經貿展會，美國企業參與廣泛，為兩國經貿往來背書。

文中更強調，中美利益深度交融，出現矛盾和分歧是正常的，但不應成為兩國推進合作的障礙。雙方應該相互尊重、求同存異，以各種理由挑起關稅戰、貿易戰、科技戰「不會有贏家」。

關注中美關係的學者周先生分析，人民日報這篇文章選在川普就任前刊登，營造中美關係向好，緩和兩國氣氛，甚至為中國派最高級別官員參加川普就職活動做準備，也試探未來中美減緩脫鉤的可能性。

資深媒體從業人士曹先生說，中國官方對中美關係一向採取兩種手法：「先罵一罵，再軟化。中國對美國的態度就是每一屆新總統上任前都會做這種姿態。」

在美國拉斯維加斯消費電子展上，圖為中國長城汽車展區。 (中新社)
在美國拉斯維加斯消費電子展上，圖為中國長城汽車展區。 (中新社)

而隨著拜登即將卸任，中國外交部發言人郭嘉昆表示，過去四年在中美兩國元首的戰略引領下，雙方團隊通過磋商，確定了中美關係的一些指導原則，開展兩國對話與合作，恢復和新建了20多個溝通機制，在一些領域取得了成果。

與此同時，郭嘉昆強調，「中方始終堅持原則，堅決維護自身主權安全和發展利益，對美方錯誤行徑進行堅決有力的反制。」習近平日前也表示，中美要平等相待，不能挑戰紅線、底線，要多對話合作，展現大國擔當，「我們希望美方認真汲取，同中方相向而行。」

中國外交部發言人郭嘉昆表示，過去4年中美關係雖歷經跌宕起伏，但總體實現了穩定。圖...
中國外交部發言人郭嘉昆表示，過去4年中美關係雖歷經跌宕起伏，但總體實現了穩定。圖為去年11月16日拜登與習近平在秘魯利馬亞太經合會場邊會面。（新華社）

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