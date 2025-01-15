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回賴清德元旦談話 國台辦6次反問「這算什麼民主」

特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華15日回應賴總統元旦談話多次提及民主一事，強調「這算什麼民主」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華15日回應賴總統元旦談話多次提及民主一事，強調「這算什麼民主」。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德總統在元旦談話中，多次提及民主，而大陸國台辦則於15日就元旦談話6度質問「這算什麼民主」，批評民進黨政府口中的所謂「民主」，「就是民進黨作主，為『台獨』服務的假民主」。國台辦稱，台獨勢力勾連外部勢力進行謀獨挑釁，是導致兩岸關係緊張的禍根亂源，「我們半步不退讓，懲獨打獨一步不停歇。」

大陸國台辦發言人陳斌華15日上午在記者會上，就賴總統的元旦談話回應，賴清德在講話中繼續鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗；編造所謂「民主對抗威權」虛假敘事，「企圖蠱惑島內民眾，誤導國際輿論，再次暴露其冥頑不化的『台獨』本性和升高兩岸對立對抗的險惡用心，暴露其向外部勢力獻媚輸誠的醜態和『倚外謀獨』、『以武謀獨』的企圖。」

陳斌華稱，賴清德一再重彈「民主對抗威權」的老調，卻一再打著「民主自由」的幌子幹著戕害民主的勾當。

他還提出六問，表示濫用行政和司法資源，公然迫害主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士，這算什麼民主？大搞「綠色恐怖」，煽動民粹、撕裂社會，這算什麼民主？罔顧民意、漠視民利，粗暴剝奪台灣民眾參與兩岸交流合作的正當權益，這算什麼民主？操控媒體，豢養網軍，箝制輿論，肆意打壓異己，製造寒蟬效應，這算什麼民主？揮霍百姓納稅錢，無底線賣台，這算什麼民主？自編自導認知戰鬧劇，製造「信息繭房」，誤導輿論，煽動「反中抗中」，這算什麼民主？

他強調民進黨政府口中的所謂「民主」，「就是民進黨作主，為『台獨』服務的假民主。」陳稱，台獨勢力勾連外部勢力進行謀獨挑釁，是導致兩岸關係緊張的禍根亂源，「我們半步不退讓，懲獨打獨一步不停歇」。

另外就退役陸軍中將高安國日前疑似涉嫌違反「國安法」被捕，陳回應，「台灣地區所謂『國安法』是不折不扣的惡法」。他指民進黨政府基於「台獨」本性，「用惡法施暴行，不斷打壓政敵異己、製造『綠色恐怖』，近期更變本加厲迫害主張統一、支持統一的組織和人士。」

陳表示，這充分表明在「綠色威權」下，「台灣沒有反對『台獨』、追求統一的自由」。他並指大陸「對此嚴重關切，予以強烈譴責。」

民進黨 賴清德

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