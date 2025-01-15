我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

「周末去中國」 上海迎韓潮 從釜山入境客同比逾115.8%

中國新聞組／北京15日電

繼「周五下班去中國」成為海外社交平台熱梗之後，近來，上海「含韓量」仍在猛增，尤以上海黃浦區「韓潮」濃度最高。

中新社報導，中國休閒旅遊在線服務商同程旅行13日發布的滬上「韓潮」指數顯示，自2024年12月中旬開始，南韓入境上海的遊客呈明顯上升趨勢，截至2025年1月上旬，從釜山入境的遊客同比超過115.8%，而來滬後南韓遊客最集中的區域為黃浦區。

南韓遊客聚集到訪，讓一些過往較為冷門的小眾景點成功翻紅，比如位於上海新天地的大韓民國臨時政府舊址，就是南韓遊客來滬後必去打卡之處。在舊址門前，如今排隊組團參觀合影者特別集中，其中大多來自南韓。至於本就名聲在外的武康路、田子坊、新天地就更是南韓年輕人心目中的寶藏旅遊地。

南韓遊客在上海的旅行體驗不限於傳統的觀光和購物，他們還在社交媒體上分享自己的「特種兵旅行」經歷，利用周末在上海進行深度遊。跟隨社交媒體的達人推薦，去打卡景點和美食，探索上海的咖啡館、酒吧和夜市，這種深度遊的旅行方式不僅讓南韓遊客更加深入地瞭解上海的文化和歷史，也讓他們感受到這座城市的活力和魅力。

上海海關統計顯示，近期南韓旅客入境人數顯著增長，2024年12月，上海浦東機場口岸進出境南韓旅客超13萬人次。 　　

上海其便捷的交通和完善的設施也為南韓遊客提供極大便利。數據顯示，每周南韓往返上海的航班中，從釜山機場出發的南韓遊客最多，成為來滬最擁擠的機場，其次是首爾46.9%。 　　

同時，上海各類酒店、民宿也推出針對南韓遊客的優惠套餐。2024年12月21日到2025年1月12日，上海外灘美豪雅致酒店平均每日入住率超過91%，上海藝龍酒店平均每日的入住率更是超過98%，藝龍酒店相關負責人表示，得益於免簽政策的實施，酒店外籍遊客訂單有明顯增加。

南韓 觀光 咖啡

上一則

今年春運開跑 流動量上看90億人次 有望創新高

下一則

看齊公務員…中國3大金監部門薪水砍半 董事以上減60%

延伸閱讀

尹錫悅被逮捕 南韓公調處證實 車輛駛出總統官邸

尹錫悅被逮捕 南韓公調處證實 車輛駛出總統官邸
唯一目標是逮捕 南韓公調處：不考慮讓尹錫悅自願到案

唯一目標是逮捕 南韓公調處：不考慮讓尹錫悅自願到案
搶賺商機 上海放話：泰勒絲今年有望來開演唱會

搶賺商機 上海放話：泰勒絲今年有望來開演唱會
擺脫抗中標籤 為台灣觀光加值

擺脫抗中標籤 為台灣觀光加值

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30

超人氣

更多 >
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主

中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」