中解放軍東部戰區代表團將訪日 專家：2大戰略需求

中國中宣部部長李書磊13日在北京會見由日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率領的日本執政黨代表團。（新華社）

在中日領導人去年11月確認「戰略互惠關係」以來，雙方關係持續升溫。日本 執政黨代表團13日抵達中國進行三天的訪問，而在敏感的軍事領域，解放軍 東部戰區代表團即將在本月中訪問日本，相關安排是多年來首次。

日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁13日率日本執政黨代表團訪問中國三天，雙方將舉行「中日執政黨交流機制」第九次會議。這一會議在2006年首度舉行，受雙邊關係起伏影響，會議曾斷續進行，如今將是暌違近六年半首度舉行，過往中國方面由中聯部長率團參加。共同社指出，訪團將於14日與中國政協主席王滬寧、外長王毅會面。

雙邊軍事交流也有進展。中國國防部13日宣布，經雙方商定，解放軍東部戰區代表團將於本月中訪日。期間將會見日本防衛省、自衛隊聯合參謀部高層，參訪有關軍事單位。官方稱，此訪有助於增進雙方理解互信，促進中日防務交流。惟官方並未公布訪團名單及最高軍階。

資料顯示，這並非東部戰區代表團首度訪日，2018年11月時任東部戰區副司令員孫和榮中將等六人組成解放軍代表團曾經訪日。據共同社與日經新聞此前報導，當時創下有紀錄以來東部戰區幹部首次訪日、以及2010年後首度有解放軍將軍訪日紀錄。

疫情後中日軍官交流逐漸重啟，去年解放軍第13批中青年軍官代表團訪問日本，日本中青年軍官代表團訪中則甫於上個月結束，期間參訪北京衛戍區警衛師、海軍某基地、空軍八一飛行表演隊等單位。

另據自由亞洲電台報導，美國聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系系主任葉耀元認為，中國在此次的中日交往中表現出積極的姿態，有其戰略需求。他認為，中方對日本的需求體現在兩個方面，「第一個方面還是在外資方面，日本還是有很充沛的外資，不管是設廠，還是投資，對於中國來說都是一個大的利好。」他補充說，日本的半導體技術對於中國也有很影響力。另一方面，日本在中美之間表現出搖擺，有利於中國在中美競爭中取得有利位置，「日本搖擺的話，美國在印太地區的戰略架構就沒有那麽穩定；尤其是南韓 的政局又那麼動蕩，人們也不知道下一屆南韓總統要往哪邊靠？」