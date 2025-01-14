我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

新任CEO出手了 星巴克新規：沒消費禁占位借廁所

人民幣續貶 紐約時報：對美中帶來巨大風險

中國新聞組／北京14日電

關稅為政見的川普再度當選後，人民幣兌美元匯率持續走低，有經濟專家指稱北京故意允許人民幣匯率下滑，藉以加強中國的出口前景，抵銷川普關稅效應。日本主要車廠人士也擔心，可能受到川普對加、墨潛在關稅影響。南韓也有企業憂心，川普貿易政策可能傷害南韓經濟。

自去年12月以來，人民幣兌美元匯率一直走軟，徘徊在16個月低點附近，離岸人民幣價位13日約7.35兌1美元。有專家認為，在川普就職前將貶破7.4。

美國之音報導，中國人民大學重陽金融研究院院長王文表示，人民幣幣值下滑反映世界在川普勝選後對中美關係的負面預期，不過人民幣終將消化最初的震盪走勢，並在明年後開始回升，「目前，中美競爭已到關鍵時期。但從長遠來看，中國不會輸，人民幣也將開始升值」。

紐約時報則認為，中國可能透過人民幣貶值，降低中國出口商品價格，部分或完全消除川普所提的對中10%額外關稅影響，但這也可能引發其他國家報復，危害中國經濟，對美中帶來巨大風險。

日本時報報導，川普將對加墨實施25%關稅，也引發日本車廠憂心。豐田、本田和日產都在墨國營運製造廠；日本一家主要車廠人員說，川普所提關稅一旦實施將有巨大影響。一名日本政府官員也說，必須利用在川普第一任期時的經驗，做好各項準備。

南韓也憂心，拜登承諾對南韓晶片、電池和電動車製造商的補助也可能被撤銷。英國金融時報報導，韓國經營者總協會去年12月的調查指出，八成二企業預期川普可能實施的保護主義將傷害南韓經濟。

川普 關稅 南韓

上一則

謝鋒不點名籲川普：美中一起管控分歧

下一則

被拘泰國43維吾爾人恐遭遣送中國 公開信求救

延伸閱讀

墨西哥向川普示好 承諾將縮減對中貿易逆差

墨西哥向川普示好 承諾將縮減對中貿易逆差
川普恐再度退出巴黎協定 學者籲發展乾淨能源

川普恐再度退出巴黎協定 學者籲發展乾淨能源
被問對川普忠誠度 國安會文官開始打包走人

被問對川普忠誠度 國安會文官開始打包走人
紐時佛里曼：川普開格陵蘭玩笑 等同默許中國對台動武

紐時佛里曼：川普開格陵蘭玩笑 等同默許中國對台動武

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
西藏官媒7日晚間宣布定日地震造成126人遇難，3609戶房屋倒塌，188人不同程度受傷。圖為救災場景。（新華社）

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

2025-01-07 10:41
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23

超人氣

更多 >
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？
她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳