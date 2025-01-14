「川普佛像」雕塑家：正設計馬斯克像、下體長火箭

川普陶瓷佛像。（路透資料照）

美國總統當選人川普 即將在20日正式就職，中國陶瓷工匠洪金世在2021年創作的川普佛像再度在網路上熱賣，甚至還在美國電商 平台亞馬遜、中國拼多多旗下的Temu平台上出現了高仿A貨，一尊售價45美元。

法廣報導，廈門雕塑家洪金世讓川普以冥想姿態正襟危坐，雕像盤腳、眼睛半掩半開的神態，與川普平常強勢的形象十分反差。根據佛像雕塑的大小，價格在140至2600歐元（約145至2685美元）之間。每座川普陶瓷佛像雕塑附有「讓你的公司再次偉大」的字樣，改編自川普競選名句「讓美國再次偉大」。

報導引述法媒「費加羅報」報導稱，這座陶瓷雕像曾在2021年在淘寶電商平台上掀起熱潮，如今川普即將開啟第二任期，又有不少消費者開始訂購川普陶瓷佛像。

川普陶瓷佛像在網上熱賣。（取材自微博）

47歲的洪金世對「費加羅報」表示，他起初創作的靈感是為了搞笑，「政治人物通常都很乏味，但川普是一個網絡巨人，經常發表荒誕言論」，「嘲弄權威人物和名人是令人愉快的體驗」。不過，洪金世避談川普的對中國的負面言論，僅說「我覺得他還是像以前一樣有趣」。

中國雕刻家洪金世坐在他設計的統川普「打坐雕像」旁。（路透資料照）

報導稱，儘管廣受歡迎，但這個川普佛像商品在中國的網路上已被下架，相關廣告也被刪除。對此，洪金世說，可能是冒犯到佛教徒，但還是有許多人透過別的管道跟他下訂單；他也估算，過去四年來已賣出數百尊川普佛像。

洪金世表示，他現在正在設計特斯拉執行長、川普親信馬斯克 的雕塑，將會以漫威英雄鋼鐵人為原形，但在下體多出一枚巨型火箭，象徵著馬斯克的太空科技宏願。