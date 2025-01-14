英前內政副大臣訪台 中駐英使館：為中英關係設障

英國前內政副大臣、保守黨國會議員圖根哈特近日訪台。（路透）

英國前內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）12至15日訪台，中國駐英使館發言人13日稱，圖根哈特訪台「目的是鼓動台獨分裂活動，破壞兩岸和平穩定，給中英關係發展製造障礙」，並指對此強烈譴責。

我外交部13日則表示，圖根哈特12日至15日訪台，他是長年堅定支持台灣的國際友人，曾擔任英國內政副大臣及下議院外交委員會主席，此行是他首次訪台。訪台期間，將晉見副總統蕭美琴，拜會前總統蔡英文與立法院副院長江啟臣，並在國防安全研究院以「台灣：位處自由之前線」為題，進行閉門專題演說。

近期中國與英國關係回暖，第11次中英經濟財金對話11日在北京舉行，國務院 副總理何立峰、英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）共同主持，該會是時隔6年後重啟，陸外交部稱該對話達成69項互利共贏成果。

中國駐英使館網站訊息，中國駐英使館發言人13日表示，「這個英國政客在擔任政府官員期間就處心積慮打壓在英華人群體，製造事端破壞中英關係。他現在去台灣幹什麼？他唯一的目的就是鼓動『台獨』分裂活動。」

該館發言人聲稱，「英國政府在1972年中英關於互派大使的聯合公報明確承認中國政府關於台灣是中國的一個省的立場。敦促英政府切實遵守一個中國原則，慎重處理涉台問題，並教育約束英國議員恪守政府代表國家作出的外交承諾，停止做任何干涉中國內政的事。」