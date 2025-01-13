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中國春運開跑 估逾90億人次流動創新高

記者黃雅慧／即時報導
中國2025年春運14日正式開啟，到2月22日結束，為期40天。（中新社）
中國2025年春運14日正式開啟，到2月22日結束，為期40天。（中新社）

中國2025年春運14日開啟，到2月22日結束，為期40天。中國交通部門預測，全社會跨區域人員流動量將達90億人次，預計創歷史新高。其中自駕出行預計達到72億人次，約占全社會跨區域人員流動量的八成，高速公路車流量單日峰值，或創歷史新高。

綜合央視、中新網、上游新聞報導，與往年相比，今年春運群眾出行規模進一步增長。同時，今年也是第一次將除夕列入法定假期，8天春節長假前後，客流集中度較高。目前中國各地交通樞紐正緊鑼密鼓推出保障措施。

在鐵路交通上，今年春運全國鐵路發送旅客有望突破5.1億人次，日均1275萬人次，較去年春運增長5.5%。目前中國鐵路部門每日安排旅客列車逾1.4萬列，客座能力年增4%左右。

龐大的交通運量對於高鐵售票系統「12306系統」無疑是一次考驗。截至13日17時，鐵路12306已累計發售春運期間車票8507萬張。鐵路部門稱，會根據12306預售票和候補購票數據，將在條件允許的熱門方向和時段加大運力資源投放。

航空交通方面，民航局預測，今年春運期間，旅客運輸量預計將突破9000萬人次，全國日均航班計劃約18500班，年增8.4%。

在道路交通部分，分析研判，春運交通呈現總量高位運行、節前節後短時集中，潮汐式時空分布等特點。

在電動車使用者逐漸增加之際，民眾普遍擔憂長程充電不足，交通運輸部數據透露，截至2024年11月底，中國全國高速公路服務區（含停車區）累計已經建成充電樁3.31萬個、充電停車位4.93萬個，較2023年底分別增加1.21萬個、1.66萬個，已建設充電設施的高速公路服務區占比，從2023年底的85%提升至97%。

春運

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