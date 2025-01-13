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中國駐美大使 籲雙方「保持對話、拓展合作、管控分歧」

記者賴錦宏/即時報導
川普上台前夕，中國駐美大使謝鋒說，站在新的歷史起點上，希望美國做出正確抉擇，保持對話、拓展合作、管控分歧，讓中美關係沿著穩定、健康、可持續發展的軌道向前進。 （路透）
川普上台前夕，中國駐美大使謝鋒說，站在新的歷史起點上，希望美國做出正確抉擇，保持對話、拓展合作、管控分歧，讓中美關係沿著穩定、健康、可持續發展的軌道向前進。 （路透）

在川普下周重返白宮前，中國駐美大使謝鋒當地時間11日在華盛頓強調，站在新的歷史起點上，希望美國做出正確抉擇，保持對話、拓展合作、管控分歧，「讓中美關係沿著穩定、健康、永續發展的軌道前進。」

「界面新聞」報導，中國駐美大使館11日舉辦2025年中美青年新春聯歡活動，謝鋒出席致詞時指出，當前中美關係企穩勢頭來之不易，未來兩國關係穩定發展，需要雙方「相向而行」。

謝鋒會上呼籲雙方青年，以更開放包容的心態看待對方國家發展，以更富創造力的方式深化交流合作，攜手應對人工智慧、氣候變遷等新挑戰，為探索「新時期中美正確相處之道」貢獻力量。

謝鋒表示，中美青年你追我趕，爭當開闢未來的新生力量。去年的巴黎奧運賽場，兩國體育選手勇創佳績，奧運金牌數並列第1，彰顯了公平競爭、相互促進的正確方向。

謝鋒續指，去年「嫦娥6號」首次月背採樣、美國「星艦」首次成功回收，展現「你追我趕、追星逐月的壯志豪情」；中國中國全球創新力排名上升至第11位，美國Sora（人工智慧系統）橫空出世，青年科學家為國家發展貢獻智慧，也為因應全球挑戰展現擔當。

在教育合作方面，謝鋒稱儘管面對 「寒蟬效應」蔓延，但兩國教育合作頂風破浪、奮力向前。約30萬中國留學生在美深造，不僅協助中國現代化建設，也促進了美國經濟發展和科技創新。

謝鋒表示，希望兩國教育界排除干擾和障礙，堅持做正確的事，透過多種形式加強教育交流合作，為取長補短、交流合作搭建更多橋梁，為開創世界美好未來貢獻更大力量。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

謝鋒 巴黎奧運 人工智慧

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