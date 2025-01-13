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會見中央軍委劉振立 印尼防長：願與中國聯合軍演

記者陳宥菘╱綜合報導
中共軍委聯合參謀部參謀長劉振立(圖)9日在印尼雅加達會見該國國防部長夏弗里，夏弗里表達對舉行聯合軍事演習意願。(取材自中國國防部)
中共軍委聯合參謀部參謀長劉振立(圖)9日在印尼雅加達會見該國國防部長夏弗里，夏弗里表達對舉行聯合軍事演習意願。(取材自中國國防部)

中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立近日訪問印尼雅加達，分別於9、10日會見印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）、國民軍司令阿古斯（Agus Suhartono）。印度國防部在會後表示，希望兩軍進一步加強人員交流、聯合演訓等各領域務實合作，以加強兩國外交關係與作戰能力。

中國國防部微信公眾號消息，印尼官方表示高度重視對華關係，感謝中方對印尼發展提供的支持協助。目前兩軍關係發展動能良好，希望兩軍進一步加強人員交流、聯合演訓等各領域務實合作。

劉振立稱，中方始終從戰略高度和長遠角度看待雙方關係，願在雙方戰略引領下，以兩國建交75周年為契機，打造兩軍合作更多亮點與成果，為區域和平穩定做出更大貢獻。

俄通社稱，夏弗里在會後表示，「我方表達了對舉行聯合軍事演習的興趣，因為我們將這種活動視為與包括中國在內夥伴的防務外交的一種手段」，他強調，除了加強印尼和中國外交關係，聯合軍演也可以在提高兩國國防能力方面發揮重要作用。

印尼國防部補充，類似活動可以為印尼和中國提供就作戰戰略和國防技術交換意見，以及以教育目的互派士兵的機會，但雙方尚未討論聯合軍演具體地點。

夏弗里上台後積極推動與中國軍事合作。中國國防部發言人吳謙去年11月28日宣布，根據中國和印尼雙方共識，11月底至12月上旬，南部戰區將組派兵力，赴印尼開展「和平神鷹-2024」人道主義救援減災聯合演習。期間，雙方將派出陸、海、空三軍力量參加，進行搜索探測、醫療救護、撤離安置、核生化防護、傘降投送等科目演練，組織文化體育交流。

吳謙當時指出，這是中國與印尼軍隊首次舉行此類演習，有利於深化兩軍務實合作，提升部隊聯合行動能力，對維護地區和平穩定具有積極意義。

值得一提的是，在「和平神鷹-2024」軍演前不久，去年10月下旬，印尼海事安全局曾在一周內3度將一艘中國海警船從南海爭議水域驅離，並強硬表示，印尼擁有勘探該地區自然資源的主權，其它國家不得干涉，與印尼國防部的基調明顯不同。

印尼 國防部 微信

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