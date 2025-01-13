美網友：重慶林火8天撲滅 洛杉磯不能？ 央視：人禍澆油

2022年重慶林火現場，紅色是林火，白色長條線是救火隊伍用血肉之軀鑄成的防火人牆。(取材自微博)

洛杉磯 林火肆虐，據中國官媒報導，有美國網友分享2022年重慶林火的救災畫面與過程引發共鳴，「加州 林火對比重慶讓美網友破防了」話題衝上熱搜。許多跟帖在「扎心」並稱讚重慶救援效率之際，呼籲洛杉磯居民應當學習重慶人團結起來，「你向前一步，林火就會後退一步」。中國官媒並評論稱，重慶林火救火展現的大團結，正是中國制度優勢的鮮明體現。

北京日報報導及評論指出，一名美國網友近日在網上分享2022年中國重慶林火的救災畫面與過程，不少中美網友對照後稱，林火是一面鏡子，美國的災難式應對映照出中國史詩式救援的可貴。

2022年重慶北碚林火，發生地縉雲山橫向延展寬度達3公里，海拔最高近1000米，附近無可用水源、無鋪裝路面，山地救火難度遠高於洛杉磯。即使如此，當地政府幹部、消防官兵第一時間趕到一線，扛著油鋸開闢隔離帶的父子，拿著喇叭協調物資的女孩，還有送外賣的、做飯的、遞水的、開挖掘機的等「十八路英雄」眾志成城共同努力下，僅用八天便撲滅了林火。

報導稱，「能否動員組織社會力量有效對抗災害和復原重建，是判定一國制度好與不好的硬指標」，「一次次中國速度、中國團結，正是中國制度優勢的鮮明體現」，面對天災，什麼是制度優越性？一目了然。

央視報導則指出，洛杉磯林火威脅下，人禍更「澆油」。洛杉磯縣的警報發布系統嚴重失靈，造成撤離信息的混亂，民眾的恐慌情緒進一步蔓延。其次，小型的人為縱火 案也頻繁出現。另外，還有當地消防救援不及時、消防栓缺水、政府救災不力等問題，無疑是又添了一把火。