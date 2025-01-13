我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

美對俄新制裁 中印買家被迫轉購中東、美、非原油

中國新聞組╱北京13日電

路透報導，華府最新對俄羅斯能源企業和運油船實施迄今最大規模的制裁，可能迫使中國與印度買家減購俄羅斯石油，轉而購買來自中東，非洲及美洲的原油，從而增加國際油價和運油成本。

美國之音報導，美國財政部12日宣布對俄羅斯天然氣工業石油公司(Gazprom Neft)和蘇爾古特石油天然氣公司(Surgutneftegas)以及這兩家企業數十家子公司和為這兩家企業運油的183艘運油船實施制裁，以打擊逃避美國制裁的地下原油交易和俄羅斯用於入侵烏克蘭戰爭的資金收入。

報導指出，在七大工業國集團(G7)2022年對俄羅斯實施制裁後，俄羅斯的原油出口便從歐洲轉向亞洲，此次遭到制裁的許多運油船便被用於向印度和中國運送原油。

市場數據公司Kpler首席貨運分析員馬特·賴特(Matt Wright)表示，在被美國最新制裁的運油船中，有143艘是油輪，而且去年運送超過5.3億桶的俄羅斯產原油，約占俄羅斯海運出口原油的42%，其中約有3億桶運往中國，剩餘的大頭運往印度。

 賴特說，這些制裁短期內將顯著減少運送俄羅斯原油的船隊，並讓運費上揚。

路透引述一名常駐新加坡的貿易商的話說，遭到制裁的油輪在過去12個月中一共向中國運送了90 萬桶(bpd)俄羅斯原油，接下來「(供應量)將呈現斷崖式暴跌」 。

據報導，去年前11個月，印度從俄羅斯的原油進口年增4.5%至176.4萬桶，約占印度原油進口總量的36%。而同一時期，中國從俄羅斯進口的原油總量，包括透過管道輸送的原油，則增加了2%，達到9909公噸(215.9萬桶bpd)，約占中國原油進口的20%。

消息人士表示，美國的新制裁將促使中印重返合規原油市場，從中東、非洲和美洲尋求原油供應。據悉，中東、非洲和巴西原油的現貨價格近幾個月來由於中印需求旺盛已經上揚。

此外，路透還報導，一個由美國兩黨議員組成的小組呼籲拜登政府考慮限制向中國軍方出口美國生物技術，原因是擔心北京可能將其武器化，製造出更多有毒病原體。

報導稱，以眾議院美中戰略競爭特別委員會共和黨主席穆勒納爾（John Moolenaar）為首的議員9日致函美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），要求考慮對於與中國軍方所有醫療機構進行合作的美國製藥公司採取許可限制措施。

俄羅斯 印度 石油

上一則

美網友：重慶林火8天撲滅 洛杉磯不能？ 央視：人禍澆油

下一則

川普2.0全球供應鏈加速變遷 物流業應變搶「中國+1」商機

延伸閱讀

油價開盤大漲2% 布蘭特突破81元衝半年高 美制裁發威

油價開盤大漲2% 布蘭特突破81元衝半年高 美制裁發威
澤倫斯基：活逮2北韓士兵 準備交金正恩盼促成換俘

澤倫斯基：活逮2北韓士兵 準備交金正恩盼促成換俘
前俄羅斯滑冰冠軍投效波蘭 首次亮相國際賽

前俄羅斯滑冰冠軍投效波蘭 首次亮相國際賽
澤倫斯基：烏軍首次在俄羅斯庫斯克州俘獲2名北韓士兵

澤倫斯基：烏軍首次在俄羅斯庫斯克州俘獲2名北韓士兵

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
圖為吉林長春市一名母親帶小孩抽血。示意圖。(新華社資料照)

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

2025-01-05 10:40
從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼