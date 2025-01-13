美對俄新制裁 中印買家被迫轉購中東、美、非原油

路透報導，華府最新對俄羅斯 能源企業和運油船實施迄今最大規模的制裁，可能迫使中國與印度 買家減購俄羅斯石油 ，轉而購買來自中東，非洲及美洲的原油，從而增加國際油價和運油成本。

美國之音報導，美國財政部12日宣布對俄羅斯天然氣工業石油公司(Gazprom Neft)和蘇爾古特石油天然氣公司(Surgutneftegas)以及這兩家企業數十家子公司和為這兩家企業運油的183艘運油船實施制裁，以打擊逃避美國制裁的地下原油交易和俄羅斯用於入侵烏克蘭戰爭的資金收入。

報導指出，在七大工業國集團(G7)2022年對俄羅斯實施制裁後，俄羅斯的原油出口便從歐洲轉向亞洲，此次遭到制裁的許多運油船便被用於向印度和中國運送原油。

市場數據公司Kpler首席貨運分析員馬特·賴特(Matt Wright)表示，在被美國最新制裁的運油船中，有143艘是油輪，而且去年運送超過5.3億桶的俄羅斯產原油，約占俄羅斯海運出口原油的42%，其中約有3億桶運往中國，剩餘的大頭運往印度。

賴特說，這些制裁短期內將顯著減少運送俄羅斯原油的船隊，並讓運費上揚。

路透引述一名常駐新加坡的貿易商的話說，遭到制裁的油輪在過去12個月中一共向中國運送了90 萬桶(bpd)俄羅斯原油，接下來「(供應量)將呈現斷崖式暴跌」 。

據報導，去年前11個月，印度從俄羅斯的原油進口年增4.5%至176.4萬桶，約占印度原油進口總量的36%。而同一時期，中國從俄羅斯進口的原油總量，包括透過管道輸送的原油，則增加了2%，達到9909公噸(215.9萬桶bpd)，約占中國原油進口的20%。

消息人士表示，美國的新制裁將促使中印重返合規原油市場，從中東、非洲和美洲尋求原油供應。據悉，中東、非洲和巴西原油的現貨價格近幾個月來由於中印需求旺盛已經上揚。

此外，路透還報導，一個由美國兩黨議員組成的小組呼籲拜登政府考慮限制向中國軍方出口美國生物技術，原因是擔心北京可能將其武器化，製造出更多有毒病原體。

報導稱，以眾議院美中戰略競爭特別委員會共和黨主席穆勒納爾（John Moolenaar）為首的議員9日致函美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），要求考慮對於與中國軍方所有醫療機構進行合作的美國製藥公司採取許可限制措施。