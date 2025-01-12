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提前規避川普關稅大棒 中國2024年出口創新高

中國新聞組／即時報導
去年12月，上海港2024年集裝箱吞吐量突破5000萬標箱，成為全球首個突破5000萬大關的集裝箱碼頭。(新華社)
去年12月，上海港2024年集裝箱吞吐量突破5000萬標箱，成為全球首個突破5000萬大關的集裝箱碼頭。(新華社)

美國候任總統川普本月重返白宮前，中國官方13日公布最新外貿數據，顯示2024年出口規模首次突破25兆元（人民幣，下同），達到25.45兆元，同比增長7.1％，創下歷史新高。外媒報導，因中國企業爭相將商品運出國門以彌補國內需求低迷，並提前規避川普可能再對中國揮舞關稅大棒的風險。

中國海關總署13日公布最新進出口數據，2024年中國貨物貿易進出口總值43.85兆元，同比增長5％，規模創歷史新高，外貿總量、增量均實現增長。其中，出口規模首次突破25兆元，達到25.45兆元，同比增長7.1％。進口則是18.39兆元，增長2.3％。貿易順差達到7.1兆元。

綜合聯合早報、彭博社報導，去年中國出口額幾乎每個月都在增長，超過了疫情期間的最高水準。強勁的海外需求為中國國內經濟增長提供了助力，而國內經濟因持續的住房危機和消費疲軟而陷入困境。

但彭博社也指出，這也可能是中國貿易的最後一個高點，至少在與美國的直接貿易方面，因川普揚言下周上任後將對中方商品徵收更高的關稅。懲罰性關稅可能會迫使中企轉移出口，廉價商品湧入其他市場，也會加劇貿易緊張局勢。

報導指出，隨著中國國內通貨緊縮加劇並壓低商品成本，出口價格已連續下跌一年多，導致中國貿易量增長超過了貿易額增長。據中國交通運輸部數據，截至去年11月，中國出口總額增長7.3％，快於美元價值5.4％的增幅。

上海港口是一個典型例子。去年，上海成為全球首個處理超過5000萬個20英尺集裝箱的港口，處理了5150萬個集裝箱，比2023年增長近5％，比疫情爆發前的2019年增長了19％。

中國央視指出，中共政治局會議去年9月26日部署一攬子增量政策，新一輪促進外貿穩定增長的若干舉措隨後推出，推動四季度外貿實現11.51兆元的季度歷史新高，增速較三季度提升0.4個百分點。尤其是12月，進出口規模首次突破4兆元，增速提升至6.8％。

川普 關稅 疫情

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