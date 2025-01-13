陰陽菜單又一樁 東京新榮記疑歧視中客 網轟「漢奸」

新榮記餐廳。（取材自潮新聞）

東京新榮記遭爆有陰陽菜單，近日有網友發布視頻，表示他在東京新榮記花了19萬日圓（約1216美元）用餐，卻遭到差別待遇，同等價位的菜單，別人的菜品是「金蒜拌象拔蚌」，自己的則為「金蒜拌螺片」，「鹽香貴妃雞」也被換成了「脆皮乳鴿」，高價食材被替換成便宜食材，網友批評店家在日本歧視 中國人，根本是「漢奸」。 網友指控東京新榮記餐廳有陰陽菜單。（視頻截圖）

綜合新京報、界面新聞等媒體報導，該網友稱，當天用餐除了象拔蚌換成螺片、貴妃雞變成乳鴿，隔壁日本人有大閘蟹，自己卻沒有，餐廳經理說是「大閘蟹過季了不夠好」。另外，日本客人有煲仔飯，自己只有白米飯，經理解釋稱「日本人餐後必須要有一道主食，就是米飯。所以我們是為日本人單獨固定搭配一個主食飯，作為餐後收尾」。餐廳還向他表示：「該說的也說了，您這樣想我也沒辦法，但您不能扭曲我們的服務。」讓他感覺「陰陽怪氣」。

東京新榮記陰陽菜單疑歧視中國消費者，話題衝上熱搜，有人嘲諷「跑到日本去吃中餐，這不是擺明了把頭給同胞伸過去割麼」、「出國後要遠離中國人」；也有人指控店家在日本歧視中國人，「這是漢奸啊」。另外也有網友感嘆「前有泰國詐騙，後有日本歧視，春節還是國內遊吧！」

據了解，新榮記前身為創始人張勇在浙江台州臨海市開設的一家名為「新榮記食府」的小排檔，以活海鮮為經營特色。在隨後20多年，張勇將新榮記打造成一個主打浙江台州菜的高端品牌，上海、香港店更曾獲米其林一星。大眾點評顯示，在上海，新榮記南京西路店的人均消費為671元（人民幣，下同，約91.7美元），BFC外灘金融中心店人均消費約為874元，虹橋店人均消費約為934元。

新榮記官網顯示，新榮記日本東京店2024年2月28日開業，旨在弘揚中餐文化。而東京店是新榮記的第18家店，當時王菲和謝霆鋒還聯名送去了花籃。 東京新榮記餐廳開幕時，王菲和謝霆鋒曾送上慶賀花籃。（取材自潮新聞）

該網友11日發帖稱，新榮記涉事門店經理已道歉，稱未能提前與顧客確認菜單「非常不專業」。但該網友沒有接受全額退款，因為「這對為新榮記付出心血的員工不尊重」。該名網友發文表示，「中餐出海確實不易，希望新榮記引以為戒，按店規好好重視以後的顧客，特別是國內的顧客。」