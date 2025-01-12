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曾闖印尼海域遭驅逐 中國、印尼海警舉行首次高級別會晤

記者陳宥菘／即時報導
大陸海警局、印尼海事安全局近日舉行首次高級別會晤，主旨是延續去年12月大陸海警局官員赴印尼討論包含北納土納海域的各種海上安全問題。（取材自大陸海警局官網）
大陸海警局、印尼海事安全局近日舉行首次高級別會晤，主旨是延續去年12月大陸海警局官員赴印尼討論包含北納土納海域的各種海上安全問題。（取材自大陸海警局官網）

中國海警局與印尼海事安全局近日舉行首次高級別會晤，這次會議是中國海警局官員去年12月赴印尼討論包含北納土納海域的各種海上安全問題的延續，也是為了貫徹印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年訪陸時的聯合聲明。雙方一致認為，要進一步深化海上務實合作，共同維護海上安全秩序，穩妥處置海上突發事件。

印尼媒體IDN TIMES報導稱，印尼海事安全局艦艇曾數度驅逐進入北納土納海域的中國海警隊船隻，使此次高層會議備受關注。雖然印尼並非南海主權聲索國，但中國中國宣稱的「十段線」範圍，涵蓋了北納土納群島海域。

中國海警局稱，印尼海事安全局局長伊爾萬西亞應中國海警局邀請，7至11日率代表團赴中國訪問。中國海警局局長郁忠與伊爾萬西亞，7日在北京共同主持中國海警局與印尼海事安全局首次高級別會晤，代表團並於會後赴廣州參訪海警基層單位和船艦。

據中方消息，雙方共同回顧以往合作成果，對今後各層級間舉行定期會議、艦船互訪、能力建設等領域開展務實合作進行了深入交流，達成廣泛重要共識，簽署會議紀要。

印尼海事安全局新聞稿稱，伊爾萬西亞表示，這次的高級別會晤，標誌著2個機構在加強該地區海上安全方面的關係，翻開了新的篇章。雙方討論策略問題，包括加強海事領域的雙邊、多邊合作，將加強在應對跨境犯罪、走私和盜竊海洋資源等全球海事挑戰方面的協同作用。

印尼商報報導，去年12月4日，印尼海事安全局與中國海警局曾在雅加達舉行會議，就北納土納海局勢進行研討。印尼海事安全局稱，這是為了保障所有海上航行者安全。當時中國海警局官員也邀請印尼方面於1月訪問中國。

去年10月，印尼海事安全局曾指控，中國海警船於去年10月21、24、25日3度闖入北納土納海的印尼專屬經濟區（EEZ），干擾印尼國營石油公司（Pertamina）員工的探測行動，隨即遭海事局驅逐。

去年11月9日，印尼總統普拉伯沃訪問北京，會見中國國家主席習近平，雙方簽訂多項合作協議，其中包括共同開發合作兩國主重疊海域，另還包含深化在海洋科研環保、航行安全、深海探測、防災減災、海上能力建設等領域合作。

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