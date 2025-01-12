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「8.8公分的恐龍」中國發現世界最小蜥腳類足跡化石

記者陳宥菘／即時報導
中國科學團隊近日宣布在西藏昌都市凍多村，新發現了一批侏羅紀中期的蜥腳類恐龍足跡化石，足跡尺寸最小僅8.8公分。圖為科學團隊提供的小型蜥腳類恐龍復原圖。（新華社）
中國科學團隊近日宣布在西藏昌都市凍多村，新發現了一批侏羅紀中期的蜥腳類恐龍足跡化石，足跡尺寸最小僅8.8公分。圖為科學團隊提供的小型蜥腳類恐龍復原圖。（新華社）

「蜥腳類恐龍」是目前已知演化上出現過的最巨中國生動物，牠身形龐大，有長長的頸部和尾巴，粗壯的四肢支撐著如酒桶般的身軀。中國科學團隊近日宣布在西藏昌都市凍多村，新發現了一批侏羅紀中期的蜥腳類恐龍足跡化石，不過特別的是，發現的足跡尺寸最小僅8.8公分，是目前世界上發現最小的蜥腳類恐龍足跡。

新華社報導，中國地質調查局和北京中國地質大學等單位的聯合科學研究團隊10日宣布，在西藏自治區昌都市凍多村發現2處重要恐龍足跡化石點，距今約1.7億至1.66億年，包含早期蜥腳類和獸腳類恐龍的足跡記錄，相關成果日前發表於國際古生物學期刊「歷史生物學」。

在第1個化石點，3個連續的、長度約42公分的獸腳類恐龍足跡構成了一條行跡，根據其形態學特徵可歸類在實雷龍足跡科。經研判，這種恐龍體長可能達到6公尺。

第2個化石主要是尺寸較小、孤立的蜥腳類恐龍足跡，足跡長度從8.8公分到15.5公分不等，可能由6隻以上的恐龍留下。 中國地質大學副教授邢立達指出，「此類微小的蜥腳類足跡相當罕見，韓國的白堊紀地層有過12.2公分的足跡記錄，內蒙古白堊紀早期地層則記錄過11.5至13公分的足跡」，邢立達分析，這些新記錄表明，研究區可能存在體形較小的蜥腳類恐龍。

邢立達稱，此次恐龍足跡化石的發現，進一步強化了學界假設，即在中國西南地區東部，侏羅紀中期的恐龍動物群以蜥臀目恐龍為主，也表明西藏地區恐龍學研究的巨大潛力。

西藏昌都位於青藏高原東部，據報導，此研究區的侏羅紀地層最大厚度超過4800公尺，2023年7月，中國地質調查局自然資源實體地質資料中心計畫小組於昌都開展工作時，在凍多村一段鄉村道路兩側的石壁上，發現了疑似爬行動物腳印，隨即與遺跡學專家合作組成考察隊開展研究。

此足跡化石點頂部為灰岩，由紫紅色砂岩間夾頁岩、黏土岩組成，含有植物化石、遺跡化石和少許腕足、介形類和海百合莖等化石，整體屬於海陸互動環境。考察隊在恐龍足跡所在層面與相鄰層面也發現如古藻跡、石針跡等遺跡，這些發現代表該地曾是淺水環境。經研究證明，良好的環境和豐沛的水資源，吸引了恐龍等動物在此活動，留下豐富的足跡化石。

中國科學團隊近日宣布，在西藏昌都市凍多村，新發現了一批侏羅紀中期的蜥腳類恐龍足跡...
中國科學團隊近日宣布，在西藏昌都市凍多村，新發現了一批侏羅紀中期的蜥腳類恐龍足跡化石，足跡尺寸最小僅8.8公分。圖為科學團隊發現的小型蜥腳類恐龍足跡與3D影像。（新華社）

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