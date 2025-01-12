聯合國統計：習近平掌權12年 近116萬中國人海外尋庇護

根據聯合國難民署（UNHCR）統計，自習近平2012年上任以來，中國人流亡海外、尋求庇護的人數連年創新高。圖為美墨邊境的非法移民。（美聯社）

國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）10日發布報告，據聯合國難民署（UNHCR）統計，自中國國家主席習近平2012年上任以來，中國人流亡海外、尋求庇護 的人數連年創新高，截至目前的總數估計已超過115.8萬。去年中國的海外尋求庇護至少17萬6239人，創史上新高，不但較疫前2019年的10萬4259人增加69%，更比習近平上任第一年的1萬2362人翻了14倍。

綜合美國之音、中央社等媒體報導，「保護衛士」分析數據，自習2012年上台以來至2024年，中國對外尋求庇護者的累計人數，已達115萬8739人，突破100萬大關。「保護衛士」的報告還說，單是2022年一年，中國出走人數就高達11萬638人，這一數字已經遠遠超過前中共領導人胡錦濤任內十年間的總出逃人數。

據報導，這些赴海外尋求庇護的中國人主要目的地包括美國、加拿大、澳洲和部分歐洲國家。僅2021年，就有超過8.8萬名中國人落腳美國，占比高達75%，其次是澳洲、加拿大、巴西、南韓和英國等。歐洲國家中，當年度分別有900、379和248人逃往西班牙、德國和法國。一些人則被「關係友好的政府」強行遣返回中國。

「保護衛士」傳播總監哈思（Laura Harth）表示，聯合國的統計數恐顯保守，因為「北京當局對特定族群的公民加大邊境管控」，讓更多人根本無法出境，他指出，「這波大逃亡也符合我們看到的趨勢，即北京愈來愈明目張膽地跨境鎮壓」。

一名不願透露姓名的中國籍企業家去年12月逃至泰國，由於泰國與中國簽署罪犯引渡合作協議，他坦言自己在泰國並不感到安全，正計畫盡快逃往第三國。這名企業家從2000年以來曾多次創業成功，但最終都被地方勢力霸占產業，老家也被強行徵收，一家人想盡辦法上訪，但不是被當局截訪，就是被流氓找上門進行所謂的「維穩」。

另一名原籍中國河南省安陽縣的王守峰，原本是在安陽承包民營建築項目，由於經常在網路發表支持民主的論述，受到公安監控。去年5月，王守峰因組織為北京維權律師周世峰病危妻子募捐醫療費，被河南當局指控違反慈善法，同時凍結公司帳戶，他匆忙買了機票飛往德國，目前正申請政治庇護中。