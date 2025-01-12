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關係回暖？ 中英經濟對話 「能為英國帶來6億英鎊收益」

記者陳政錄／綜合報導
中英關係改善信號 英國財政大臣里夫斯（左）在北京與中國國務院副總理何立峰（右）共同主持中英經濟財金對話。（路透）
中英關係改善信號 英國財政大臣里夫斯（左）在北京與中國國務院副總理何立峰（右）共同主持中英經濟財金對話。（路透）

暌違近6年的英中經濟財金對話，11日在北京舉行。中國國務院副總理何立峰說，願和英方進一步拓展經濟財金合作，為發展穩定互惠的中英關係提供更多動力。到訪北京的英國財政大臣里夫斯說，希望與中國建立「完全符合英國國家利益」的長期關係。日媒分析，里夫斯訪華凸顯英國對加強與世界第二大經濟體關係的重視。

中英關係近年低盪，中英經濟財金對話的恢復被視為雙方關係改善的進一步信號。新華社報導，中國國務院副總理何立峰與英國財政大臣里夫斯11日在北京共同主持第11次中英經濟財金對話，雙方達成一系列互利共贏的成果和共識，還共同出席第4屆中英金融服務峰會。

何立峰說，中方願和英方一道，落實兩國領導人達成的重要共識，秉持戰略夥伴定位，加強溝通對話，進一步拓展經濟財金合作，為發展穩定互惠的中英關係提供更多動力。

據中方發布，里夫斯表示，英方願與中方加強經濟財金領域務實合作，發展連貫、持久、相互尊重的英中關係。

綜合BBC等外媒報導，里夫斯11日參觀布朗普頓自行車北京店，與中國國家副主席韓正會見，和何立峰會談。她表示，希望與中方建立「完全符合英國國家利益」、「務實可預測」的長期關係，以促進對這個世界第二大經濟體的出口。

里夫斯同時並指出，此次在北京達成的協議，將在未來5年內為英國帶來價值6億英鎊（約7.4億美元）經濟收益。英國財政部也在會談後表示，兩國同意在貿易、金融服務、投資和氣候議題上深化合作。

「日經亞洲評論」10日稱，里夫斯訪華凸顯了英國政府對加強與世界第二大經濟體關係的重視。彭博報導，里夫斯是自2018年英國前首相梅伊以來，訪華的英國最高級別官員。

上一次英中經濟財金對話是2019年，後隨新冠疫情爆發，中國推動港版國安法暫停多年，直到去年7月英國工黨執政，英相施凱爾於去年11月在G20巴西峰會期間，與中國國家主席習近平首次會晤後，兩國關係逐漸改善。

此次里夫斯在英國政府借貸成本飆升，威脅到公共財政之際訪華，如何透過此訪解決國內困境亦備受關注。里夫斯今天轉往上海與英國在華企業的代表會面，同行的還有英國央行總裁貝里、英國金融行為監管局首席執行官尼基爾．拉蒂，以及其他英國財經界代表。

值得注意的是，在此次訪問前，里夫斯就已在泰晤士報等媒體撰文。她說，必須在符合英國國家利益的貿易領域自信地與中國打交道，要向中方表達我們在「實際經貿方面的關切」，也需要促進英國更廣泛的利益，包括所謂的「民主價值與自由」、香港問題以及俄烏衝突等。

北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建分析，英國工黨政府上台後，中英關係出現回暖契機，此次英國把經貿金融放到關切的前列，是因為兩國在金融經貿合作上有基礎，從該領域切入更容易達成共識。

施凱爾

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