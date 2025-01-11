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3德人涉當中諜遭起訴 中外交部：盼停止炒作

記者陳政錄／綜合報導

德國再次查辦涉及中國的軍事間諜活動。據外媒報導，德國聯邦檢察院近日通報，起訴3名德國人，指控他們涉嫌提供德國海軍軍事技術給中國，包括有助中國擴大海軍作戰能力的武器資訊，購買列管特殊雷射器等。

綜合德國之聲、南華早報等外媒報導，德國喀斯魯的聯邦檢察辦公室於當地時間9日通報，兩名男性和一名女性的德國人涉案，他們均被指控「為中國情報機構工作」。

3人去年4月在杜塞道夫和巴特洪堡這兩個德國城市被捕，德國檢方指控，托馬斯．R從2017年起就為中國國家安全部情報機構的一名員工充當代理人，後與其他兩人接觸，三人合作盜取「可用於軍事目的的德國創新技術」。

赫爾維格．F和伊娜．F夫婦利用他們公司名義，與德國多家商業和科研機構取得聯繫，德國檢方認為，2017年2月至2024年4月，他們多次收集有助中國擴大海軍作戰能力的資訊，涉及船用發動機、聲納系統、飛機防護系統、裝甲車發動機和可用於軍事用途的無人機

此外，三人還被控購買三台德製屬於「軍民兩用」管制商品的特殊雷射器，在未經許可的情況下出口至中國，違反德國「對外貿易法」。

中國外交部發言人郭嘉昆10日回應表示，希望德方停止炒作所謂「中國間諜」風險，不要為中德關係健康穩定發展設置障礙。他說，中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政的原則基礎上發展中德關係，在遵守法律法規基礎上推進和德方的互利合作。

這並非近期首例德國曝光的涉中國間諜案，去年底，德國警方也對一名攜帶相機出現在德國基爾市海軍基地的中國男子展開調查，德國檢方考慮以間諜罪將他起訴，因為拍攝軍事設施照片危及安全。

德國 間諜 無人機

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