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川普威脅奪格陵蘭 義總理：意在警告北京 別染指美戰略要地

中國新聞組╱北京11日電

美國候任總統川普對格陵蘭島的「武力威脅」鬧得沸沸揚揚。義大利總理梅洛尼9日表示，她認為川普這樣的威脅，是對中國等外國競爭對手的一種警告，告誡他們不要染指美國的關鍵戰略要地。

根據法蘭西24電視台報導，梅洛尼在當天發表的一次演講中說，她認為川普並非真的打算動用軍事力量奪取格陵蘭島或巴拿馬運河的控制權。她覺得川普的言論更像是對中國及其他全球參與者發出的警告，讓它們不要插手這些具有重要戰略意義的利益。

梅洛尼表示，川普只是在表明，不會任由靠近美國的關鍵戰略要地，落入中國等外國競爭對手的掌控之中。

梅洛尼說，川普的演講屬於「大國遠距爭論」的一部分。她補充道，在具有重要商業意義的巴拿馬運河以及資源豐富的格陵蘭島，中國的「領導角色」正在增強，這是川普發出警告的背後原因。

此外，英國金融時報引述三位知情人士報導，歐盟高官正分析美國總統拜登發布與實施的數百項行政命令及制裁，例如因入侵烏克蘭而對俄羅斯實施的制裁。

歐盟愈來愈擔憂川普就任後將撤銷這些命令與制裁，恐因此顛覆歐美外交關係和貿易。歐盟擔心川普可能只因為是拜登任內的行政命令與制裁就尋求推翻，而未充分考慮此舉對其歐洲盟友造成的影響。

該報導指出，歐盟此一匆忙舉動凸顯布魯塞爾對川普20日重返白宮後的可能作為存在不安全感。

川普 加拿大 梅洛尼 歐盟

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