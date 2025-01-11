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中英關係回暖 暌違六年重啟經濟對話推動合作

記者陳政錄／綜合報導

隨中英關係回暖，中國外交部10日宣布，第11次中英經濟財金對話定11日在北京舉行，中國國務院副總理何立峰與英國財政大臣里夫斯將共同主持。中國外交部發言人郭嘉昆說，期待雙方透過此對話發掘合作潛力，推動中英經濟財金合作取得更多務實成果。

此次對話是時隔近六年後再次舉辦，上一次是在2019年舉行。

郭嘉昆指出，此次經濟財經對話，雙方將就宏觀經濟政策與經濟全球化、貿易與投資、產業合作、金融市場發展、金融監理合作等議題展開討論。

他說，作為世界主要經濟體和金融大國，中英強化經濟財經交流合作，符合兩國利益，符合各界期待，對兩國推動經濟成長和綠色發展具有重要意義，也將為世界經濟發展增添確定性、注入新動力。中英雙方重啟經濟財經對話，旨在落實兩國元首共識，這項高階對話機制建於2008年。

中國推動香港國安法後，英國暫停了大部分英中經濟對話，此後受間諜指控、俄烏戰爭和各類制裁，不斷衝擊兩國關係。

去年7月英國工黨執政後，英中關係逐步改善，英國首相施凱爾去年11月在G20巴西峰會期間，與中國國家主席習近平首次會晤，表示希望建立「強有力的」英中關係。

去年底，路透已揭露里夫斯將於今年1月11日訪中，重啟暫停多年的中英經濟財金對話，並前往上海，吸引更多中國投資進入英國。

值得注意的是，與美國候任總統川普交好的特斯拉CEO馬斯克，去年以來一直抨擊施凱爾的工黨政府，要求英王解散國會，並有意資助極右翼民粹主義的改革英國黨，使得英國工黨政府與中國改善關係，更受關注。

施凱爾 投資 國務院

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