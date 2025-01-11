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人行購債突喊卡 學者：助穩匯率 降準機率看升

記者陳政錄、林茂仁／綜合報導
中國人民銀行10日宣布，暫停買入國債，學者分析，有助於穩住人民幣匯率，且可能調降存準率來釋放資金。(中新社)
中國人民銀行10日宣布，暫停買入國債，學者分析，有助於穩住人民幣匯率，且可能調降存準率來釋放資金。(中新社)

中國人民銀行10日突然宣布，暫停開展公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供需狀況擇機恢復。學者分析，人行暫停買進國債，有助於穩住人民幣匯率，並且可能調降存準率來釋放資金。

人行公告，近期政府債券市場持續供不應求，決定自2025年1月起暫停開展公開市場國債買入操作。消息發布後，A股上證指數跌破3200點整數關卡，收在3168點，大跌1.33%，人民幣夜盤小幅升值4個基點至7.3318。中國10年期公債殖利率上升4個基點至1.67%。在此之前，今年首個交易日，中國10年期公債殖利率大跌5個基點。

人行從2024年8月起開始買進國債並釋放出資金，當時被外界稱為「中國版QE」，人行分別在2024年8月、9月、10月、11月和12月淨買入債券面值為1000億元(人民幣，下同，約137億美元)、2000億元、2000億元、2000億元和3000億元，合計淨買入規模高達1兆元，為市場提供中長期流動性資金。

專家指出，買進國債就是投放流動性的工具，但也被用來達到穩定債券市場價格的目的。

招聯金融首席研究員董希淼表示，受經濟下行等因素影響，近年來有效融資需求不足，一定程度上出現「資產荒」，包括農商銀行在內的部分商業銀行擴大債券投資，債券投資收益成為銀行收入的重要來源。而政府債券由國家信用背書，具有較強的安全性，成為金融機構資產配置的重要選擇，一度出現供不應求現象，人行暫停買進國債，有助於平衡國債市場供需關係。

董希淼指出，預計下一步，人行將通過公開市場操作、降低存款準備率等方式，向市場注入短期和長期資金，繼續維持市場流動性充裕。

東方金誠研發部執行總監馮琳分析，暫停買債顯示人行對債市的調控力度加碼，旨在遏制近期債市收益率快速下行的勢頭，同時也有助於穩定人民幣匯率，後續若政府債券供給放量，長債收益率回升至合理水平，市場供需關係能夠自發趨於平衡，人行就有可能恢復買入國債。值得一提的是，暫停買入國債，或意味著第一季度降準概率上升。

路透報導，中國財政部副部長廖岷10日表示，政府今年有足夠的財政空間和工具來支持經濟增長，並將增加支出以促進投資。

廖岷表示，今年財政部門將實施更加積極的財政政策，「持續用力、更加給力」，打好「政策組合拳」，而「更加積極的財政政策未來可期」，主要體現在「力度、效率、時機」三方面。

根據中央經濟工作會議紀要，去年12月，中國高層領導人承諾增加預算赤字、發行更多債券並放鬆貨幣政策，以保持穩定的經濟增長率。

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