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習近平治下 中國尋求庇護人數近116萬人創新高

中央社／北京10日電
中國國家主席習近平上任12年來，中國尋求庇護者累計將直逼116萬人。圖為習近平去年12月19日在澳門出席紀念回歸活動。（美聯社）
中國國家主席習近平上任12年來，中國尋求庇護者累計將直逼116萬人。圖為習近平去年12月19日在澳門出席紀念回歸活動。（美聯社）

人權組織「保護衛士」引用聯合國難民署數據指出，預計2024年中國尋求庇護者人數將達17.6萬餘人，不但創歷史新高，且較疫情前的2019年大增169%；而自中共總書記習近平2012年上台至2024年，中國尋求庇護者累計將直逼116萬人。

「保護衛士」（Safeguard Defenders）官網日前發布訊息，除提到上述數字外，並指過去2年中，新聞媒體報導了許多從中國戲劇性逃亡（諸如「走線」等）的案例，其中大部分最終成為尋求庇護者；然而，其他一些人則被「與中共關係友好的政府」強行遣返回中國。

該組織指出，在這些媒體報導中，許多人關注的是人權捍衛者的故事；另一些則描繪了普通中國人如何選擇逃亡以尋求庇護的模式變化。

「保護衛士」提到，這些報導並非孤立的案例。正如聯合國難民署發布的數據以及該組織先前所公布，是「一個趨勢的體現」，而這一趨勢幾乎是在習近平上台後立即開始的。

該組織並引用聯合國難民署關於2022、2023及2024年的最新數據（2024年數據係來自上半年數字的預測）顯示，越來越多的中國公民採取極端措施以尋求庇護。

「保護衛士」引用聯合國難民署預測指出，2024年中國對外尋求庇護者人數將達17萬6239人，將創單年歷史新高；這一數字與疫情前2019年的10萬4259人相較，大增了169%，若再與習近平2012年上台時的1萬2362人相較，更暴增1426%。

依此計算，自習近平2012年上台以來至2024年，中國對外尋求庇護者的累計人數，已達115萬8739人，突破100萬大關。

「保護衛士」分析上述數據指出，自習近平上台以來，中國申請庇護人數幾乎每年都以創紀錄的速度成長。事實上，僅2022年一年的尋求庇護人數，就與前中共總書記胡錦濤整個10年執政時期的總數相當。

該組織分析數據指出，中國對外尋求庇護者中，美國仍是最受歡迎的選擇，2021年尋求庇護人數為8萬8722人；其次是澳洲，2020年有1萬5774人；而加拿大、巴西、南韓和英國也有數千名中國尋求庇護者。

歐洲（不含英國）則遠不如上述國家受歡迎，其中西班牙接收了900人，德國接收了379人，法國接收了248人，許多歐洲國家幾乎沒有接收中國尋求庇護者。這一情況同樣適用於亞洲大部分地區（除南韓外）、非洲（除埃及外）及中東的大多數地區。

庇護 習近平 聯合國

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