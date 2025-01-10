中國4項呼吸道疾病升溫 世衛：沒聽說有不尋常疫情

中國近期Ａ型流感疫情持續上升，圖為患者在首都醫科大學附屬北京潞河醫院吊點滴。（中新社）

中國、香港流感 疫情升溫，中國疾控中心監測結果顯示，急性呼吸道傳染病呈上升趨勢，支原體病毒（黴漿菌）、呼吸道合胞病毒（人類呼吸道融合病毒）等仍居高位，同時流感也進入季節性流行期。世界衛生組織（WHO ）7日發布新聞稿表示，正在與衛生官員保持聯繫，但尚未收到任何不尋常的疫情模式報告。

中國流感中心上周發布的最新流感監測周報顯示，截至2024年12月29日，南、北方省分流感病毒檢測陽性率繼續上升。以（H1N1）pdm09亞型為主，全國共報告171起流感樣病例暴發疫情。

WHO新聞稿指出，根據中國發布的數據，急性呼吸道感染在最近幾周有所增加，特別是在中國北方省份，季節性流感、鼻病毒、RSV（人類呼吸道融合病毒）和hMPV（人類偏肺病毒）的檢測量也有增加，這符合北半球冬季此時的預期範圍。

WHO表示，正在與中國衛生官員保持聯繫，目前尚未收到任何不尋常的疫情模式報告。當局報告稱，醫療系統並未不堪重負，也未觸發任何緊急聲明或反應。WHO將繼續通過合作監測系統在全球、地區和國家層面監測呼吸道疾病，並根據需要提供更新。

WHO說明，hMPV是一種常見的呼吸道病毒，好發於冬季至春季，在許多國家流行。儘管一些病例可能會因支氣管炎或肺炎住院，但大多數感染hMPV的人僅有類似普通感冒的輕微上呼吸道症狀，並在幾天後恢復。 中國流感疫情升溫，中國疾控中心監測結果顯示，急性呼吸道傳染病呈上升趨勢，流感也進入季節性流行期。圖為廣州醫科大學附屬第一醫院通過螢幕進行流感防控健康科普。（新華社）

中國疾控中心傳染病所所長闞飆去年12月27日在新聞發布會上表示，近期14歲以下兒童中hMPV病例呈上升趨勢，這種增長在中國北方尤為明顯，並表示流感病例也有所增加。他並指出，在1月底的農曆新年假期期間，由於許多人出行和聚集，病例可能會增加。

香港也進入流感季節，流感病毒檢測陽性率和診斷為流感入院率均超基線水平值，九成患者亦A型H1流感。香港衛生防護中心總監徐樂堅9日表示，最新監測數據顯示，截至1月4日，呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為5.69%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每1萬人有0.36宗入院個案。